Empresarios del Eje Nuevo León-Jalisco en compañía con el gobernador Samuel García recorrieron las instalaciones de la Aduana del Puente Colombia, en Anáhuac, Nuevo León, para conocer la tecnología y los mecanismos de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para agilizar el cruce comercial fronterizo.

La visita se realizó este viernes 30 de octubre, como parte de las estrategias de colaboración económica entre Nuevo León y Laredo, Texas. Durante el recorrido, los empresarios conocieron las instalaciones y los procedimientos implementados para hacer más eficiente el tránsito de mercancías.

Aduana del Puente Colombia

Samuel García impulsa descuentos en la Aduana Colombia

Esta semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer un descuento de hasta el 50 por ciento en los derechos de la aduana, con el objetivo de incrementar los cruces, impulsar las exportaciones y promover el uso de este puerto fronterizo.

El alcalde de Laredo, Texas, Victor Treviño, reconoció la voluntad del mandatario estatal para mejorar el funcionamiento de la aduana y destacó la importancia de la colaboración entre ambos gobiernos.

Durante su mensaje, señaló que la reducción de cuotas demuestra lo que pueden lograr las autoridades cuando trabajan con respeto mutuo, comunicación y una visión compartida.

Debemos seguir fortaleciendo esta alianza para convertir el corredor Colombia-Laredo en uno de los cruces comerciales más eficientes y competitivos de Norteamérica. Gobernador (Samuel) García, gracias nuevamente por su liderazgo y comprender que el progreso económico no reconoce fronteras y cuando existe una verdadera voluntad trabajamos juntos. Victor Treviño, alcalde de Laredo, Texas

El alcalde de Laredo también destacó los beneficios de mantener una relación de confianza y cooperación entre ambos lados de la frontera.

Sigamos construyendo una relación basada en la confianza, el respeto y los beneficios mutuos. Porque cuando trabajamos juntos ganamos todos, gana Nuevo León, gana Laredo, gana México y gana los Estados Unidos. Juntos logramos más. Victor Treviño, alcalde de Laredo, Texas

Aduana del Puente Colombia cuenta con más de 750 elementos de seguridad

Durante el recorrido se destacó que la Aduana del Puente Colombia cuenta con un despliegue de seguridad integrado por 100 elementos de la Guardia Nacional desde el acceso, además de un destacamento de Fuerza Civil y más de 750 elementos que resguardan la zona.

Los empresarios también tuvieron la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos, en Laredo, Texas, para conocer el procedimiento de inspección conjunta con representantes de CBP, Laredo y CODEFRONT.

Aduana del Puente Colombia (cortesía)

Implementarán tecnología de rayos X para agilizar revisiones

Como parte de la estrategia de colaboración con CBP, del lado estadounidense se implementará un procedimiento para agilizar la revisión de mercancías mediante tecnología de rayos X.

Este sistema permitirá inspeccionar los cargamentos sin necesidad de abrir las cajas, con el propósito de facilitar el movimiento de mercancías y mejorar la cadena de suministros.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer el corredor Colombia-Laredo y avanzar en la eficiencia de los cruces comerciales entre México y Estados Unidos, así como impulsar las exportaciones de Nuevo León.