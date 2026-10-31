Si tienes planeado ir al GP de México te encontrarás con una buena noticia, pues el Metro CDMX dio a conocer que ampliará el horario de 5 de sus líneas.

Esto en la mañana del domingo 1 de noviembre, que es cuando se celebrará el Gran Premio de México.

Metro CDMX abrirá más temprano por el GP de México

A través de su cuenta de X, Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX, dio a conocer el horario de servicio durante el GP de México.

Por la celebración del evento de la Fórmula 1, el Metro CDMX comenzará a operar desde las 5:00 a.m. en las siguientes líneas.

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 7

Línea 9

Horario Metro CDMX (Especial)

Esto con el fin de facilitar el traslado de los asistentes que llegaran mediante el sistema de transporte público de la Ciudad de México.

Además, señaló que se reforzará la seguridad en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, en atención a las indicaciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Contando con 500 elementos policiales que estarán vigilando la zona para garantizar la seguridad de las personas.

Se espera una gran afluencia de aficionados al GP de México en el Metro CDMX

La razón de que se amplíe el horario del Metro CDMX por la celebración del GP de México, se debe a que se espera una gran afluencia de aficionados en el transporte público.

La expectativa es que se den cita alrededor de 450 mil aficionados en los tres días de celebración, con varios de ellos llegando a través del Metro CDMX.

A esto hay que sumar a los usuarios que recorren las mencionadas líneas en su día a día, lo cual da una cantidad de gente fuera de la cotidianeidad.

Si bien varias personas llegarán en transporte privado o a través de autobuses por las calles aledañas al Autódromo Hermanos Rodríguez, la gran mayoría optaría por el Servicio de Transporte Colectivo.