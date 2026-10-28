El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció un descuento del 50% en los derechos de la Aduana Colombia para incentivar los cruces fronterizos, impulsar las exportaciones y fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas.

El anuncio se realizó durante la inauguración del Trigésimo Segundo Congreso del Comercio Exterior Mexicano, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), que reunió a más de 450 representantes empresariales, autoridades y miembros del cuerpo diplomático en San Pedro Garza García.

Aduana Colombia pasa de 200 a 8 mil 500 cruces: Samuel García

Samuel García destacó el crecimiento de la Nueva Aduana Colombia, que pasó de registrar menos de 200 cruces diarios a alrededor de 8 mil 500, de acuerdo con las cifras presentadas durante el evento.

El mandatario señaló que el descuento del 50% en los derechos aduaneros busca multiplicar los cruces y favorecer la generación de empleos, el desarrollo industrial y la incorporación de mayor valor agregado a las exportaciones. También mencionó que las proyecciones del Departamento de Transporte de Texas apuntan a alcanzar 15 mil cruces diarios para 2030.

Durante el congreso también se destacaron los resultados económicos de Nuevo León. De acuerdo con los datos presentados por el COMCE Noreste, la entidad exportó 33 mil 100 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026 y captó 3 mil 700 millones de dólares de inversión extranjera directa.

Nuevo León ofrecerá descuentos en la Aduana Colombia para impulsar exportaciones (Cortesía)

Javier Zendejas, presidente del COMCE Noreste, señaló que Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas concentraron el 48% de las exportaciones nacionales durante el primer semestre de 2026, lo que refleja la relevancia de la región noreste para el comercio exterior mexicano.

Por su parte, Sergio Contreras Pérez, presidente nacional del COMCE, informó que las exportaciones de México alcanzaron 665 mil millones de dólares en 2025 y estimó que podrían superar los 800 mil millones de dólares en 2026.

Además, destacó que más del 90% de las exportaciones nacionales corresponde a manufacturas y señaló el crecimiento de sectores relacionados con la inteligencia artificial y los servidores informáticos.

Italia participa como país invitado en el Congreso del Comercio Exterior Mexicano

La edición 32 del Congreso del Comercio Exterior Mexicano cuenta con Italia como país invitado, con el propósito de fortalecer el diálogo empresarial y las oportunidades de cooperación económica entre México y los mercados internacionales.

El programa contempla paneles magistrales, talleres especializados en comercio exterior e inversión, una zona de exposición comercial, encuentros de negocios entre empresas nacionales e internacionales, actividades de networking y visitas empresariales.

Durante la inauguración, Samuel García entregó un reconocimiento a Sergio Contreras Pérez por su liderazgo al frente del COMCE Nacional. También participaron Valentín Díez Morodo, presidente honorario del organismo; Alessandro Modiano, embajador de Italia en México; Farid Hannan Goyri, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Edgar Ciceño, representante de la Secretaría de Economía federal, y Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

Con el anuncio de los descuentos en la Aduana Colombia y la realización de este encuentro empresarial, el gobierno de Nuevo León busca impulsar el comercio exterior, atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de participación de las empresas mexicanas en los mercados internacionales.