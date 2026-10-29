El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que como parte de una reestructura de la cuenca del transporte al 100 por ciento, 5 mil nuevos camiones sustentables y de alta tecnología, y 3 nuevas líneas del Metro es el legado de movilidad del Nuevo León.

Durante Nuevo León Informa, acompañado del Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; y el director de Metrorrey, Abraham Vargas; el gobernador expresó que a cinco años de su Administración el nuevo Nuevo León alcanza la movilidad que siempre debieron tener las y los neoloneses.

En 40 años la vieja política tres líneas del Metro, en 5 años nosotros tres líneas del Metro. En 40 años de vieja política, los transportistas hacían lo que querían y tenían sus rutas privilegiadas. Lo que querían. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García en Nuevo León Informa (cortesía)

Nuevas líneas del Metro y reestructura del transporte

El gobernador de Nuevo León, Samuel García apuntó que las nuevas líneas del Metro cambiarán completamente la dinámica del transporte, porque al tener 35 kilómetros de Metro se tendrá que replantear los TransMetros y las rutas.

En 5 años los transportistas se alinean al programa de gobierno. En 5 años 5 mil nuevos camiones de los mil 500 chatarra que nos dejaron. Entonces, el nuevo gobierno le vamos a dejar un estatus quo muy cómodo para seguir planeando. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Destacó que a cinco años se registra un avance del 84 por ciento en la reestructura, y que para el cierre del sexenio se alcanzará el 100 por ciento.

El nuevo Metro que va a ser el más seguro y el mejor del Continente. 35 km, 13 trenes moviendo 700 personas. Tan nada más imaginémonos son 13 trenes, siete y seis moviendo en seis municipios 700 personas por minuto. De ahí la gente va a bajar en su estación. 21 estaciones. Van a agarrar un TransMetro para llegar a la Universidad, para llegar a algún punto y sobre eso las rutas de camiones. Entonces estamos hablando que seis municipios de los nueve grandes van a tener una gran movilidad, un gran alivio en movilidad. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El gobernador, Samuel García consideró que para mejorar la vialidad del sur de la ciudad la próxima Administración será necesario reactivar el proyecto de la Línea 5 del Metro.

Samuel García en Nuevo León Informa (cortesía)

Además, que el proyecto del Tren del Norte que lleva a cabo el Gobierno federal, se convertirían en un futuro dos nuevas líneas del Metro; la ocho que llegaría hasta García; y la nueve que va de Escobedo y Salinas Victoria.