El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó un acuerdo con la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA) de la UANL para impulsar la formación de funcionarios públicos, brindar becas y fortalecer las capacidades.

Convenio entre Escobedo y UANL beneficiará a funcionarios y estudiantes

El mandatario estuvo acompañado por la Directora de FACPyA, Adriana Garza, donde destacaron que esta colaboración permitirá generar oportunidades de crecimiento para la sociedad.

Alianza entre gobierno y universidad impulsa talento e innovación en Nuevo León (cortesía)

Además, explicó que los y las trabajadoras municipales, junto a sus familias, podrán acceder a becas educativas, lo que facilitará su formación en áreas clave para el desarrollo, impactando directamente en la calidad de la administración pública del municipio.

“Este convenio no es un acto protocolario. Es una señal de rumbo. Es decirle a Nuevo León que el conocimiento, la academia y el servicio público deben caminar juntos si queremos construir el mejor futuro posible” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Mijes detalló que el objetivo del acuerdo con la UANL es vincular el conocimiento con las necesidades reales de la población y convertir las ideas en resultados tangibles para las y los habitantes de Escobedo.

Alianza entre gobierno y universidad impulsa talento e innovación en Nuevo León (cortesía)

Asimismo, Escobedo participará en iniciativas como Emprendedores 2026, donde los estudiantes convierten proyectos en motores económicos, estrategia que se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar una educación de calidad, al mismo tiempo que se tiene como pilar el servicio público y la innovación.