El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó ante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nacional el modelo de digitalización que impulsa su administración para combatir la corrupción y la extorsión, así como para fortalecer la atracción de inversiones en el municipio.

Durante el encuentro realizado en la Ciudad de México, el mandatario expuso ante empresarios y especialistas cómo el gobierno municipal ha implementado un blindaje digital que busca brindar mayor certeza jurídica a inversionistas y simplificar los procesos administrativos.

Escobedo impulsa digitalización de trámites para atraer inversiones

En su mensaje, Mijes afirmó que Escobedo promueve un entorno favorable para el desarrollo económico mediante reglas claras y procedimientos transparentes. Asimismo, detalló que una de las estrategias centrales del municipio ha sido digitalizar trámites y reducir el contacto burocrático, con el fin de disminuir la discrecionalidad en los procesos administrativos.

Municipio de Escobedo apuesta por digitalización para atraer inversión

Este sistema permite que cada gestión pueda ser registrada mediante plataformas en línea con tiempos definidos y seguimiento transparente, lo que fortalece la rendición de cuentas y la confianza de los inversionistas.

Entre las innovaciones destaca el programa Permiso a la Confianza, mecanismo que permite a empresarios y ciudadanos gestionar permisos desde plataformas electrónicas sin intermediarios.

De acuerdo con el alcalde, este modelo forma parte de la visión de capitalismo social norteño, alineada con la estrategia de crecimiento equitativo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como resultado, Mijes señaló que varias compañías internacionales han decidido invertir o ampliar operaciones en Escobedo, entre ellas Seojin Mobility, Costco, Mercado Libre, Walmart y Amazon.

En la presentación también participaron representantes del sector empresarial, como Óscar Campo y Juan de Dios Barba, además de funcionarios municipales responsables de las áreas de desarrollo urbano y económico.

Finalmente, el gobierno municipal aseguró que la digitalización se ha convertido en una herramienta clave para prevenir la corrupción y generar un entorno más competitivo que favorezca el crecimiento económico y la generación de empleos en la región.