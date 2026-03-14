El alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes, destacó la importancia de la educación como motor del desarrollo del estado durante su visita a estudiantes que participan en un programa de asesorías para presentar el examen de ingreso a nivel medio superior.

El encuentro se realizó en el CBTis 258, donde actualmente alrededor de 600 jóvenes reciben acompañamiento académico para fortalecer sus conocimientos y aumentar sus posibilidades de ingresar a la preparatoria.

Programa de asesorías en Escobedo impulsa ingreso a preparatoria

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que la formación académica de las nuevas generaciones es clave para que el crecimiento económico de Nuevo León se traduzca en oportunidades reales para las familias.

El programa de preparación académica se desarrolla durante 11 sábados consecutivos en tres sedes del municipio: el CBTis 258, el CBTA 250 y la colonia Alianza Real.

Escobedo fortalece oportunidades educativas para jóvenes (cortesía)

En estos espacios, las y los estudiantes reciben material de estudio, asesoría académica y orientación para reforzar los conocimientos necesarios para presentar el examen de ingreso a instituciones de nivel medio superior.

De acuerdo con Andrés Mijes, esta iniciativa forma parte de la estrategia de desarrollo conocida como 4T Norteña, que busca impulsar el crecimiento económico acompañado de seguridad y mayores oportunidades educativas para la juventud.

Escobedo fortalece oportunidades educativas para jóvenes (cortesía)

Asimismo, explicó que cuando estos tres factores se fortalecen de manera simultánea, se generan mejores condiciones para el desarrollo social y la movilidad de las nuevas generaciones.

En el evento estuvo presente Mayra García, quien colabora con el subsistema educativo que ofrece alternativas para concluir el bachillerato. El apoyo permitirá que más personas continúen su formación académica y tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de la educación.

Finalmente, Andrés Mijes recordó su propia experiencia personal al señalar que proviene de una familia trabajadora y que fue precisamente la educación la que le permitió abrir nuevas oportunidades.