Autoridades de Nuevo León, detuvieron a los administradores detrás de Tía Paty, una comunidad en redes sociales, la cual inició difundiendo chismes de figuras púbicas y terminó siendo utilizada para cometer delitos.

La Fiscalía del Estado informó sobre la detención de Astrid ‘N’ y César ‘N’, ambos de edades desconocidas.

Su detención tuvo lugar en los sectores de Contry y Cumbres, en la zona metropolitana de Monterrey.

Ésta responde a una orden de captura en su contra por su posible participación en los siguientes delitos:

Difusión de contenido falso en redes sociales para atentar contra la integridad y moral e integridad de personas.

Extorsión. Cobraban para no dañar moralmente a las personas.

Reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.

Suplantación de identidad.

Administradores de Tía Sandra fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien ya inició una carpeta de investigación.

Fiscalía de Nuevo León detiene a administradores detrás de Tía Paty (@FiscaliaNL / X)

Así operaba Tía Paty

Tía Paty inició en redes sociales donde, a través de diversas plataformas, difundía chismes de famosos.

Para su crecimiento, Tía Paty se valió de calumnias y difamaciones, información que sus seguidores consumían sin verificar.

Los chismes subieron de todo, ya no eran únicamente de famosos, incluyeron emprendedores, pequeños negocios y gente común, por lo que seguidores comenzaron a pagar una suscripción de 300 pesos a fin de consumir información, muchas veces, falsa.

Incluso, algunos miembros pagaron para arruinarle la reputación a alguien.

Al ver que el dinero llegaba de forma fácil, los administradores llevaron a Tía Paty a Telegram, donde promocionaban servicios sexuales, así como a base de engaños reclutaban mujeres para ser parte de esta red.

Estas personas también eran extorsionadas. Les cobraban miles de pesos a cambio de no difundir sus videos.

Autoridades de Nuevo León investigan el caso.