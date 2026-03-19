El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y la titular de Amar a NL, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la ceremonia de Graduación de Formación Inicial de 323 cadetes como Policía de Fuerza Civil, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el estado.

Desde el Cuartel General de la Nueva Fuerza Civil, el gobernador les dio la bienvenida a los graduandos a la mejor Policía de México. Asimismo, señaló que Nuevo León cuenta con 6 mil 404 elementos, asegurando que se cuenta con la mejor policía de México.

Gobierno de Nuevo León refuerza estrategia de seguridad con nueva generación de policías

El mandatario afirmó que su administración continuará invirtiendo en mejorar la seguridad del Estado, con el objetivo de posicionar a la policía como primer lugar en todos los indicadores positivos.

“La seguridad pública se garantiza, es un derecho que a la vez implica una obligación para el Estado el poderla garantizar; hoy le digo a todo Nuevo León que Nuevo León es un estado seguro, que Nuevo León es un estado blindado; a quienes vengan al Mundial, estamos listos, Nuevo León les va a dar paz, tranquilidad y seguridad” Samuel García, gobernador de NL

Fuerza Civil supera los 6 mil elementos en Nuevo León (cortesía)

Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, a autoridades locales y federales por el apoyo y por el trabajo conjunto que se ha realizado para fortalecer la seguridad en Nuevo León.

Samuel García destacó que la entidad se encuentra en verde en el semáforo delictivo y se espera alcanzar el mejor año en esta materia en los últimos 16 años, con una reducción histórica de la incidencia delictiva.

Mariana Rodríguez reconoce el papel de mujeres en la nueva Fuerza Civil

Por su parte, Mariana Rodríguez agradeció y reconoció el trabajo de los elementos de seguridad, quienes se encargan de garantizar un lugar seguro para que niñas y niños puedan salir a jugar y que las familias puedan caminar tranquilas a cualquier hora.

Fuerza Civil supera los 6 mil elementos en Nuevo León (cortesía)

Asimismo, la funcionaria reconoció el trabajo y esfuerzo de las mujeres policías que tomaron protesta.

“Quiero reconocer especialmente a las mujeres que hoy se gradúan porque su presencia no solamente fortalece a la nueva Fuerza Civil, sino también envía un mensaje muy poderoso, que las mujeres estamos al frente cuidando a Nuevo León con fuerza, preparación y amor por nuestro estado” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Fuerza Civil supera los 6 mil elementos en Nuevo León (cortesía)

Finalmente, el cadete Joan Oziel Martínez Mendoza agradeció el apoyo del gobierno y reafirmó su compromiso de trabajar por un estado más seguro y en protección de las y los neoloneses.