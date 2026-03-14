José Armando, alias “El Callejas”, considerado como un objetivo prioritario en el Estados de México, fue detenido en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, por el delito de extorsión.

“El detenido está vinculado a una célula delictiva dedicada a extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo” SSPC

Fuentes oficiales informaron que José Armando “El Callejas” estaría involucrado en una célula delictiva de extorsión, dedicada a cometer delitos contra la salud, así como robo de transporte e hidrocarburos.

Autoridades detienen a José Armando “El Callejas” por delito de extorsión (SSPC)

José Armando “El Callejas” estaría involucrado en robo de transporte e hidrocarburos

Resultados de las diligencias, elementos de la SSPC, Semar, Fiscalía, FGR, Defensa, GN, junto con Fiscalía y Policía Estatal, ambas del Estado de México, se logró la detención de José Armando “El Callejas.

De acuerdo con las autoridades, al detenido se le acusa de encabezar una célula delictiva dedicada a delitos como:

Extorsión

Delitos contra la salud

Robo a transporte

Robo de hidrocarburo

La detención de José Armando “El Callejas” fue efectuada en seguimiento a una denuncia ciudadana que lo señalaba de exigir dinero bajo amenaza al propietario de un restaurante de manera mensual.

José Armando “El Callejas” era objetivo prioritario en el Estado de México

Las autoridades informaron que José Armando “El Callejas” era un objetivo prioritario para las autoridades del Estado de México al ser considerado generador de violencia.

Además, es señalado por ser el líder de un grupo delictivo originario de Michoacán, con presencia en los municipios de: