La Ciudad de la Inclusión del DIF Monterrey a cargo de Ivonne Álvarez recibió la visita de la cónsul de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche, quien conoció las instalaciones y el funcionamiento del Sistema Integral para el Desarrollo de la Autonomía y Vida Independiente, un modelo de atención dirigido a personas con discapacidad temporal o permanente.

Durante el recorrido se presentaron los servicios, terapias y los espacios especializados que integran este centro, diseñado para favorecer el desarrollo de habilidades, la autonomía y la inclusión de las personas usuarias en distintas etapas de su vida.

La visita permitió mostrar las mejoras realizadas en las instalaciones, como parte de un proceso de rehabilitación integral orientado a contar con espacios accesibles, dignos y adecuados para brindar atención especializada a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y sus familias.

Cónsul de Canadá visita la renovada Ciudad de la Inclusión de Monterrey

Ciudad de la Inclusión cuenta con espacios especializados

Entre las áreas que conoció la cónsul de Canadá se encuentran el Domo Acuático, la Cocina Inclusiva, el salón de Arte Terapia, Mi Casita, la Unidad de Fisioterapia Integral, la Cámara de Estimulación Sensorial, la Guardería Inclusiva, el Gimnasio Neuromotor y el Huerto Inclusivo.

Cada uno de estos espacios está destinado a desarrollar actividades y terapias específicas que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades físicas, cognitivas y emocionales, así como al aprendizaje de habilidades para la vida cotidiana.

Durante la visita también se explicó la importancia de ofrecer una atención integral que considere tanto las necesidades de las personas con discapacidad como las de sus familias y cuidadores, con el propósito de favorecer una mayor independencia y participación en la comunidad.

La cónsul Annabelle Larouche reconoció el trabajo realizado en la Ciudad de la Inclusión y destacó la variedad de servicios disponibles para acompañar a las personas en diferentes etapas de su vida, desde el desarrollo de habilidades cotidianas hasta la movilidad, la inclusión y el bienestar emocional.

El recorrido contó con la participación de personal directivo del DIF Monterrey y responsables de las distintas áreas de atención, quienes explicaron el funcionamiento de los servicios y los objetivos de este modelo de intervención.

Cónsul de Canadá visita la renovada Ciudad de la Inclusión de Monterrey (cortesía )

A través de la renovación de la Ciudad de la Inclusión, el Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza busca fortalecer los servicios dirigidos a personas con discapacidad, mediante espacios especializados que promuevan la accesibilidad, el desarrollo de capacidades y el ejercicio de una vida más autónoma e independiente.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey mantiene el impulso a servicios de atención integral e inclusión social, orientados a ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad y sus familias.