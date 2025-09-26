Samuel García, gobernador de Nuevo León, propuso que la obra de interconexión entre Monterrey y San Pedro Garza Garcia se llame “La Diana Mauricio Fernández” tras el fallecimiento del político que fue varias veces alcalde del municipio más rico de Latinoamérica.

Este viernes 26 de septiembre iniciaron trabajos en dicha obra, evento en el que Samuel García y otros políticos locales coincidieron en cambiarle el nombre.

El lunes 22 de septiembre Mauricio Fernandez, político del Partido Acción Nacional (PAN) murió a los 75 años de edad por cáncer de pulmón.

“Que esta obra lleve el nombre de la interconexión Mauricio Fernandez Gaza” Samuel García. Gobernador de Nuevo León

Samuel Garcia y alcaldes de Monterrey y San Pedro se unen para nombrar obra “La Diana Mauricio Fernández”

La propuesta de renombre “La Diana Mauricio Fernández” es una propuesta conjunta entre autoridades locales y estatales y la Fundación Montemayor.

Samuel García habló de varios proyectos en los que iban a trabajar en conjunto entre el estado de Nuevo León y el municipio de San Pedro, obras que se van a terminar ahora con el encargado de despacho de San Pedro, Mauricio Farah.

Adrián de la Garza: Mauricio Fernandez opera la obra desde el cielo

Adrian de la Garza, alcalde de Monterrey, dijo que Mauricio Fernandez está operando la obra desde el cielo y agradeció el apoyo de la Fundación Montemayor.

En esta primera etapa se van a invertir 150 millones de pesos a fin de que estén listas la obras rumbo al Mundial 2026.

Durante el evento se hizo una una excavación y el banderazo de salida de las obras.