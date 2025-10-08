El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, emitió un veto a la reforma electoral presentada por el Congreso local, luego de externar su desacuerdo en lo relativo a paridad de género en candidaturas.

Y es que según la primera vuelta del dictamen aprobado por el Congreso de Nuevo León, se estableció que únicamente participarán candidatas mujeres hasta los procesos electorales del 2030.

No obstante, Samuel García reprochó esta decisión, asegurando que representa un retroceso en materia de inclusión y representación política de mujeres.