Edson Cisneros Rojas, conocido como Chuky, integrante del programa y espectáculo Es Show de Ernesto Chavana, fue arrestado en Monterrey, Nuevo León, por faltas a la moral.

El propio Ernesto Chavana confirmó el hecho en el programa de Televisión de Multimedios en vivo, Es Show, el cual también se presenta en teatros.

Una nota fue leía en vivo en el programa de Multimedios confirmando la situación y compartiendo la fotografía del joven esposado y detrás de él sellos de aseguramiento de un inmueble.

La participación de Chuky en el reality Mitad y Mitad está en riesgo

La información circulo rápidamente debido a que Chuky es parte de reality show conocido como Mitad y Mitad, dentro del programa Es Show, el cual está cercano a la final y con esta detención se pone en “riesgo” su participación.

Se trata de un reality show en el que buscarían una pareja a Chuky entre varias mujeres participantes.

Filtran foto y video de la detención de Chuky del elenco de Es Show de Ernesto Chavana

La detención fue la noche del lunes 22 de septiembre y además de la foto se filtró un video de cuatro segundos en el que se le ve frente a los mencionados sellos y junto una patrulla.

Critican a Ernesto Chavana por exponer a Chuky en programa de Multimedios

La situación generó molestia entre televidentes y usuarios de redes sociales ya que el joven Edson Cisneros Rojas fue expuesto por sus propios amigos, compañeros y prácticamente su jefe Ernesto Chavana.

Incluso el propio Ernesto Chavana dijo en vivo que fue por faltas a la moral lo cual significa “hacer cosas en la vía publica que no son correctas”.

La información, además de redes sociales, no había salido en otro medio de comunicación y Ernesto Chavana lo aprovechó para sus programa de televisión y cuentas sociales.

Algunos preguntaron qué fue lo que hizo, pues hasta ahora no ha trascendido y algunos especulan que pudo haber hecho sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Algunos han empezado a llamarlo “Lord Miaditos” en redes sociales aunque no hay certeza de los motivos por los cuales lo detuvieron y esposaron.

Otros más han pensado que la situación o es real y que sería parte de un show mediático.