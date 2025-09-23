Edson Cisneros Rojas, Chuky, suma una polémica más a su vida y pone en riesgo su participación actual en la televisión de Monterrey, Nuevo León, en el programa Es Show, de Ernesto Chavana.

Al ser detenido por faltas a la moral en Monterrey, se desconoce cuándo regresará al programa Es Show donde es el protagonista del reality Mitad y Mitad.

Fotos y videos de su detención fueron filtradas por su propio jefe Ernesto Chavana, quien ha sido criticado. Por esto y más te contamos lo que sabemos:

¿Quién es Chuky?

¿Qué edad tiene Chuky?

¿Quién es la esposa de Chuky?

¿Qué signo zodiacal es Chuky?

¿Cuántos hijos tiene Chuky?

¿Qué estudió Chuky?

¿En qué ha trabajado Chuky?

Chuky, del show de Ernesto Chavana, arrestado en Monterrey por faltas a la moral (IG: esshow)

¿Quién es Chuky?

Edson Cisneros Rojas, Chuky, es un personaje de la televisión local de Monterrey y Multimedios, donde trabaja actualmente, lo considera como un joven polémico.

Escándalos con novias, su pasado como striper y sus amistades con otros personajes polémicos ha valido para su permanencia en el programa de Multimedios Es Show, de Ernesto Chavana.

Su mas reciente polémica es du detención en Monterrey, Nuevo León, por faltas a la moral.

¿Quién es Chuky? Colaborador de Ernesto Chavana

¿Qué edad tiene Chuky?

Se desconoce ese dato personal de Edson Cisneros Rojas, Chuky.

¿Quién es la esposa de Chuky?

Edson Cisneros Rojas, Chuky, actualmente participa en el reality show Mitady Mitad, que se realiza dentro del programa Es Show de Multimedios.

Este reality show tiene el objetivo de conseguir pareja a Edson Cisneros Rojas, Chuky, quien es el protagonista del mismo.

Chuky habría entrado tras la salida repentina de otro joven de nombre Santiago Cid.

¿Qué signo zodiacal es Chuky?

No se tiene ese dato personal de Edson Cisneros Rojas, Chuky.

¿Cuántos hijos tiene Chuky?

Se desconoce si Edson Cisneros Rojas, Chuky, es padre de familia -

¿Qué estudió Chuky?

Edson Cisneros Rojas, Chuky, no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas por lo que no tendría estudios universitarios. Se desconoce su nivel de estudios.

¿En qué ha trabajado Chuky?

Edson Cisneros Rojas, Chuky, ha trabajado como bailarín exótico y ha formado parte del grupo conocido como Los Meseros más Virales.

Sus polémicas lo han ayudado a permanecer en la televisión local de Monterrey.

¿Quién es Chuky? Colaborador de Ernesto Chavana (IG: chuky.cre)

De tienen a Chuky, del show de Ernesto Chavana, por faltas a la moral

Edson Cisneros Rojas, conocido como Chuky, integrante del programa y espectáculo Es Show de Ernesto Chavana, fue arrestado en Monterrey, Nuevo León, por faltas a la moral el lunes 22 de septiembre.

El propio Ernesto Chavana confirmó el hecho en el programa de Televisión de Multimedios en vivo, Es Show, el cual también se presenta en teatros.

Las críticas contra Ernesto Chavana no se hicieron esperar debido a la forma en la que expuso a su colaborador, dado que ningún otro medio traía la información al respecto.