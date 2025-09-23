Ernesto Chavana, líder del programa Es Show, de Multimedios, confirmó la detención por faltas a la moral de su colaborador Edson Cisneros Rojas, mejor conocido Chuky.
La situación generó molestia entre televidentes y usuarios de redes sociales ya que el joven fue expuesto por sus propios compañeros y prácticamente su jefe Ernesto Chavana.
“Lo bueno que son sus compañeros y amigos de trabajo para exponerlo, que si no lo fueran que sería de él”, criticó un usuario de redes sociales.
Ernesto Chavana explicó en vivo que fue detenido en Monterrey, Nuevo León, por faltas a la moral lo cual dijo significa “hacer cosas en la vía publica que no son correctas”.
¿Qué hizo Chuky, del show de Ernesto Chavana, para que lo detuvieran?
La detención de Chuky se hizo la noche del lunes 22 de septiembre pero hasta ahora se desconoce exactamente cuál fue el motivo de la detención.
En redes sociales especularon que pudo haber hecho sus necesidades fisiológicas en las cales de Monterrey e incluso algunos ya empezaron a llamarlo “Lord Miaditos”, no obstante, al estar esposado algunos piensan que hizo algo más grave.
¿Ernesto Chavana se aprovechó de la detención de Chuky?
En redes sociales criticaron que Ernesto Chavana haya aprovechado la polémica de sus colaborador pues ningún otro medio había dado a conocer la detención.
Cabe recordar que Chuky es parte de fin reality show conocido como Mitad y Mitad, dentro del programa Es Show, el cual está cercano a la final y no se sabe cuándo regresaría al mismo.
Edson Cisneros Rojas, mejor conocido como Chuky, es un personaje polémico de la televisión local de Monterrey, especialmente de Multimedios, donde trabaja actualmente.
Es conocido por sus escándalos con novias, su pasado como striper y sus amistades con otros personajes polémicos.