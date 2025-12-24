¿Quién fue Zeferino Peña Cuéllar? Se trata del fundador de Los Zetas que fue abatido por autoridades de Nuevo León durante un operativo en el municipio de Santiago y de quien te contamos estos detalles:

Operativo de seguridad en Nuevo León que terminó con la muerte de Zeferino Peña Cuéllar (@FiscaliaNL/X)

¿Quién fue Zeferino Peña Cuéllar?

Zeferino Peña Cuéllar fue un exjefe policial en Tamaulipas, vinculado desde finales de los noventa con el Cártel del Golfo, pero que destacó por participar en la creación del brazo armado y posterior cartel independiente conocido como Los Zetas.

Su papel fue clave en la transición de ex militares hacia el crimen organizado, pues se le señala por facilitar la logística y contactos locales, con lo que Los Zetas se consolidaron como estructura armada.

En dicho grupo, Zeferino Peña Cuéllar trabajó junto a Arturo Guzmán Decena, “el Z1″ y Heriberto Lazcano, “El Lazca”, quienes provenían del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, aportando cobertura territorial y operativa en Tamaulipas.

Zeferino Peña Cuéllar (Especial)

Los Zetas se formaron inicialmente como escoltas y sicarios del Cártel del Golfo, expandiendo su influencia en estados fronterizos, y en dicha etapa, Zeferino Peña Cuéllar como operador civil y enlace estratégico.

Con el tiempo, Los Zetas se independizaron tras una escisión y se convirtieron en un cártel propio, mientras Zeferino Peña Cuéllar mantuvo una presencia discreta, pero siguió operando en regiones clave y sosteniendo vínculos criminales.

El 23 de diciembre de 2025, cuando el grupo criminal ya se había extinto, “don Zefe” fue abatido en Santiago, Nuevo León, durante un operativo ministerial tras labores de investigación.

¿Qué edad tenía Zeferino Peña Cuéllar?

No existen registros públicos confiables sobre la edad exacta de Zeferino Peña Cuéllar, las autoridades y medios nunca difundieron datos oficiales relacionados con su fecha de nacimiento.

¿Quién era la esposa de Zeferino Peña Cuéllar?

La identidad de la esposa de Zeferino Peña Cuéllar tampoco aparece en fuentes oficiales ni en reportes periodísticos, toda vez que su vida familiar se mantuvo fuera del alcance público.

¿Qué signo zodiacal era Zeferino Peña Cuéllar?

El signo zodiacal de Zeferino Peña Cuéllar no puede establecerse, ya que no se conoce su fecha de nacimiento, información clave para determinar ese dato astrológico.

¿Cuántos hijos tuvo Zeferino Peña Cuéllar?

No hay evidencia confirmada sobre el entorno familiar del líder criminal, por lo que no se sabe si Zeferino Peña Cuéllar tuvo hijos, ya que los reportes disponibles se concentran en su papel criminal y no en su vida privada.

¿Qué estudió Zeferino Peña Cuéllar?

En los informes de inteligencia de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos, no se hace mención sobre la formación académica de “don Zefe”, por lo que no se sabe qué estudió.

¿En qué trabajó Zeferino Peña Cuéllar?

En lo que respecta a la experiencia laboral que desarrolló el fundador de Los Zetas, los reportes de las autoridades y los registros de inteligencia solo mencionan su etapa como líder criminal y periodo de función policial previa:

Trabajó como jefe de la Policía Municipal en Miguel Alemán Tamaulipas

Se desempeñó como operador civil en la fundación de Los Zetas

Continuó desempeñando las mismas tareas tras la extinción de Los Zetas, ahora bajo el amparo del grupo criminal al que evolucionó ese grupo, conocido como el Cártel del Noreste

Zeferino Peña Cuéllar, fundador de Los Zetas, fue abatido en Nuevo León

El 23 de diciembre de 2025, Zeferino Peña Cuéllar fue abatido durante un operativo ministerial en Santiago, Nuevo León, en una quinta conocida como La Villita ubicada en la comunidad Los Rodríguez.

La muerte ocurrido durante un enfrentamiento que comenzó cuando agentes ministeriales ingresaron al inmueble y fueron recibidos con disparos, resultando heridos dos oficiales.

Ante el ataque armado, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones respondieron de la misma forma desatando una refriega en la que murió Zeferino Peña Cuéllar y otro presunto delincuente.

Tras el operativo, se aseguraron armas y se detuvo a dos personas, entre ellas una mujer, confirmando así la caída de Zeferino Peña Cuéllar considerado uno de los fundadores de Los Zetas.