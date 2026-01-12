Andrés Mijes destinó una inversión de 14 millones de pesos para la adquisición de un autotanque contra incendios y una unidad de rescate, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y respuesta ante emergencias de los elementos de Protección Civil Municipal.

Inversión en equipamiento especializado fortalece la seguridad en Escobedo

Andrés Mijes explicó que por Escobedo cruzan arterias de alto flujo vehicular, como el Libramiento Noreste y carreteras federales hacia Laredo, Monclova y Colombia, donde se registran accidentes de alto impacto que requieren la intervención inmediata de cuerpos de rescate con equipo especializado.

Estas unidades fortalecen la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y emergencias mayores. No son solo vehículos, son tiempo ganado en una emergencia, son capacidad de respuesta cuando más se necesita. Andrés Mijes

Asimismo, señaló que los elementos de Protección Civil ahora podrán atender accidentes con herramientas hidráulicas para el salvamento de personas.

La nueva unidad de rescate está equipada con:

Winch de base portátil

Bomba de agua profesional

Planta de energía eléctrica

Torre telescópica plegable con dos lámparas dirigibles

Andrés Mijes fortalece Protección Civil con nuevas unidades de rescate. (Cortesía)

Andrés Mijes impulsa mayor capacidad operativa contra incendios en Escobedo

El alcalde detalló que, además de las “Quijadas de la Vida”, el cuerpo de rescate cuenta ahora con un autotanque equipado con sistema de bomba contra incendios y una cisterna con capacidad de 10 mil litros, lo que permitirá una atención más eficiente ante siniestros de gran magnitud.

En el evento estuvieron presentes Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, y Patricia Tijerina, directora de Protección Civil Municipal, quienes acompañaron esta acción enfocada en salvaguardar la vida de más de 600 mil habitantes del municipio.

Finalmente, Andrés Mijes destacó que estas acciones forman parte del modelo de trabajo de la 4T Norteña, donde el crecimiento económico se traduce en protección, servicios y bienestar, alineado con las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.