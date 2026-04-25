Andrés Mijes presentó la 4T Norteña en el Mayors of the Americas Summit 2026 como un modelo de desarrollo que atiende los retos globales desde lo local, con un enfoque en un gobierno municipal fuerte, innovador y cercano a la ciudadanía.

Durante su participación en el TED Talk sobre tecnología al servicio del ciudadano, el alcalde destacó que este esquema combina eficiencia, digitalización y resultados concretos, donde el crecimiento se sustenta en el orden institucional, la capacidad operativa y el cumplimiento.

Andrés Mijes impulsa la 4T Norteña como modelo de desarrollo desde lo local

El edil subrayó que un gobierno eficaz debe actuar desde lo local, atendiendo de manera directa las necesidades de la población sin perder de vista el entorno global en el que compiten las ciudades.

Ante representantes de distintos países, destacó que los gobiernos municipales son clave en el desarrollo económico, al tomar decisiones que impactan directamente en la vida de las personas y fortalecen el liderazgo territorial.

También señaló que Escobedo se posiciona como ejemplo de desarrollo, al consolidar instituciones sólidas, procesos eficientes, resultados medibles y seguridad como base del crecimiento.

Además, resaltó que la coordinación en materia de seguridad, apoyada en inteligencia y tecnología, permite generar entornos más seguros y propicios para la inversión.

Andrés Mijes presenta la 4T Norteña como modelo de desarrollo en foro internacional. (Cortesía )

4T Norteña apuesta por inversión, digitalización y eficiencia institucional: Andrés Mijes

En el encuentro internacional, Mijes explicó que los procesos administrativos como permisos, licencias y autorizaciones pueden detonar inversión, generar ingresos y ampliar la base fiscal sin necesidad de aumentar impuestos.

El modelo de la 4T Norteña rompe con esquemas tradicionales, al demostrar que es posible impulsar el crecimiento económico con orden, certeza y resultados tangibles.

Asimismo, destacó que la tecnología administrativa es un factor clave para atraer inversión, al facilitar procesos claros, ágiles y transparentes que reducen riesgos de corrupción.

Como parte de este enfoque, se ha impulsado la llegada de empresas internacionales como Costco, Amazon, Mercado Libre y Seojin Mobility, fortaleciendo el desarrollo económico local.

Finalmente, el alcalde enfatizó que el desarrollo nacional comienza en lo local, con gobiernos capaces de traducir la gestión pública en resultados concretos que beneficien directamente a la población.