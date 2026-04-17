El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó la entrega de la primera etapa de modernización de la Avenida Raúl Salinas, vialidad donde circulan más de 150 mil automovilistas diariamente.

Esta obra tiene como objetivo fortalecer la movilidad en el municipio y de la Zona Metropolitana para mejorar la calidad de vida de las familias regiomontanas.

Mijes destacó que la rehabilitación se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y a su Plan México y el Crecimiento con Justicia para impulsar el desarrollo económico, bienestar social y sustentabilidad.

Andrés Mijes impulsa movilidad con nueva obra vial en Escobedo

Durante su mensaje, el mandatario señaló que, a pesar de que el municipio se encuentra negociando los recursos, la 4T Norteña avanza en materia de desarrollo urbano y trabaja para beneficiar a las y los ciudadanos al mismo tiempo que se cuida el dinero del pueblo.

“Y hay que decirlo a pesar de que el Gobierno Estatal nos regatea el dinero para obras estratégicas, por el bienestar de los habitantes de Nuevo León, nosotros aquí con los recursos que sí administramos, sí sabemos hacer obras y sí las terminamos” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Avenida Raúl Salinas en Escobedo avanza con rehabilitación integral (cortesía)

Mijes explicó que en esta primera entrega tuvo una inversión de 190 millones de pesos y se trabajó en la rehabilitación de 25 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica del tramo que corresponde desde Senderos hasta Santa Bárbara. Además, aseguró que la obra es parte de un proyecto integral a largo plazo que beneficiará a todo el municipio.

Asimismo, aseguró que cuando una vialidad está bien hecha, se conectan vidas, trabajo, educación y futuro, reduciendo el estrés y tiempos de traslado, mejorando la productividad de toda la ciudad.

Avenida Raúl Salinas en Escobedo avanza con rehabilitación integral (cortesía)

Además, subrayó que su administración trabaja en proyectos que respondan a las demandas ciudadanas y a los retos de Escobedo, destacando que los trabajos en la Avenida Raúl Salinas continuarán de forma simultánea en diversos puntos.

Con estas acciones, el gobierno de Escobedo reafirma su compromiso de garantizar resultados tangibles que impacten directamente en la vida diaria de las y los ciudadanos a fin de que puedan mejorar su calidad de vida.