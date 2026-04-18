Desde el Teatro Digital Fidel Velázquez, el alcalde Andrés Mijes encabezó la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y dio a conocer el portal digital que permitirá a vecinas y vecinos involucrarse en temas prioritarios del gobierno local.

Con esta estrategia, la administración municipal apuesta por un esquema más abierto, cercano y apoyado en la tecnología para fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridades.

Andrés Mijes impulsa gobernanza digital en Escobedo

Durante el evento, el edil señaló que escuchar a la población debe traducirse en acciones concretas y decisiones públicas con resultados visibles.

Tecnología impulsa transparencia y decisiones públicas en Escobedo (cortesía)

Asimismo, explicó que el Programa de Participación Ciudadana Digital 2026 busca modernizar la gestión pública y facilitar que las personas opinen, evalúen proyectos y propongan prioridades desde cualquier dispositivo móvil.

El gobierno municipal destacó que esta iniciativa también se alinea con los nuevos modelos de innovación pública impulsados a nivel nacional, donde la tecnología se utiliza para mejorar servicios, transparencia y cercanía con la gente.

Tecnología impulsa transparencia y decisiones públicas en Escobedo (cortesía)

A través del portal oficial del municipio, habitantes de Escobedo podrán consultar obras proyectadas, responder ejercicios de opinión pública y dar seguimiento a temas comunitarios.

Además, tendrán acceso a información relacionada con juntas vecinales en tiempo real, identificación de zonas de seguridad Proxpol y evaluaciones ciudadanas sobre programas públicos.

Tecnología impulsa transparencia y decisiones públicas en Escobedo (cortesía)

La administración local aseguró que esta herramienta permitirá conocer con mayor precisión las necesidades de cada colonia y orientar recursos hacia acciones prioritarias.

Con el lanzamiento de este sistema, Escobedo busca consolidarse como uno de los municipios de Nuevo León con mayor impulso a la transformación digital y la participación ciudadana.