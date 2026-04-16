El alcalde Andrés Mijes, junto a Perla Córdova, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y Javier Flores, fiscal general del estado, recorrieron los módulos instalados en uno de los Nodos del Saber, ubicados en Avenida Revolución, para acercar servicios legales y atención directa a la población.

Esta estrategia forma parte de una brigada jurídica en la colonia Alianza Real, realizada en coordinación con el Poder Judicial de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de garantizar una justicia cercana y accesible.

Brigada jurídica en Escobedo acerca servicios a la ciudadanía

Durante la jornada, Andrés Mijes subrayó que la justicia debe ser accesible para todas las personas y llegar directamente a las comunidades.

Esto es lo que la gente quiere ver, quiere ver a sus instituciones trabajando coordinadamente para acercar la justicia. No hay nada más que lastime tanto a un ciudadano que ver la justicia lejana. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

En esta brigada, habitantes de Alianza Real y zonas aledañas tuvieron acceso a orientación jurídica, recepción de denuncias, canalización de casos, mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como trámites y asesorías del SAT.

El edil destacó que estas acciones responden a un modelo de gobierno enfocado en la proximidad institucional, en el que distintas dependencias trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de la población.

Asimismo, indicó que este esfuerzo se alinea con la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la justicia social y el acceso equitativo a los servicios públicos.

Este tipo de jornadas reflejan un cambio en la forma de acercar la justicia, al llevar soluciones directamente a las colonias y facilitar que las personas resuelvan trámites, reciban asesoría y accedan a sus derechos sin intermediarios.