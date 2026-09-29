El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó un balance de cinco años de trabajo al frente del municipio, periodo en el que destacó acciones en materia de inversión, empleo, seguridad, infraestructura y programas sociales.

Durante su mensaje en el Teatro Digital “Fidel Velázquez”, el alcalde Andrés Mijes señaló que el modelo denominado “4T Norteña” busca vincular el crecimiento económico con acciones de bienestar social.

El alcalde de Escobedo también se refirió a su reincorporación al Ayuntamiento después de participar en un proceso político que, de acuerdo con su mensaje, le permitió recorrer distintos municipios de Nuevo León.

Rindo este informe leal a mis principios y leal a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, creo en su visión de un México que crece con justicia, fortalece su soberanía y abre oportunidades para su pueblo. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes presenta balance de cinco años de gobierno (Cortesía )

Escobedo reporta 85 mil millones de pesos en inversión

De acuerdo con el balance presentado por el Ayuntamiento de Escobedo, durante los últimos cinco años se hab registrado 85 mil millones de pesos en inversión, vinculados con la llegada y expansión de empresas como Seojin Mobility, Mercado Libre, Grupo Areya, Hotel Canadá City Center y Costco, además del fortalecimiento de compañías como Brembo, Navistar, Trayecto y Mattel.

El municipio también reportó la generación de 26 mil 500 empleos durante el periodo informado. La administración atribuyó parte de este crecimiento a políticas como la digitalización de procesos, que, según el Ayuntamiento, han contribuido a posicionar a Escobedo como un municipio estratégico para el desarrollo metropolitano de Nuevo León. Estas cifras coinciden con reportes recientes sobre inversiones y generación de empleos en el municipio.

En materia de seguridad, el alcalde de Escobedo destacó el trabajo de la policial local y su triple acreditación internacional CALEA. De acuerdo con las cifras presentadas por la administración, entre 2023 y 2026 los homicidios dolosos disminuyeron 37.2 por ciento, mientras que el robo a negocio bajó 44.1 por ciento.

Desde Escobedo, esa lealtad se convierte en trabajo de visión amplia y ese trabajo debe convertirse en bienestar. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes presenta balance de cinco años de gobierno (Cortesía )

Ayuntamiento destaca obras y programas sociales

En materia de infraestructura, el gobierno municipal reportó la rehabilitación de más de 131 avenidas y calles, entre ellas Raúl Salinas, Juárez, Acueducto, Águila Real y Sendero.

También destacó proyectos como la Escuela de Artes y Oficios, enfocada en la enseñanza de nuevas tecnologías, y la remodelación y ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación San Genaro.

En materia social, Mijes señaló que el programa Becario de la Transformación ha otorgado apoyos económicos a 12 mil estudiantes de preparatoria, con el objetivo de contribuir a su permanencia escolar.

El alcalde Andrés Mijes también planteó que el crecimiento económico del municipio debe traducirse en mejores condiciones para las familias y ampliar las oportunidades para distintos sectores de la población.

Nuevo León merece que los resultados y las soluciones no se demoren en llegar: por encima de colores partidistas, con respeto a nuestras diferencias, pero con la mirada puesta más allá de este momento político. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes presenta balance de cinco años de gobierno (Cortesía )

Mijes plantea continuidad de la “4T Norteña” en Escobedo

Durante su mensaje, el alcalde Andrés Mijes sostuvo que Escobedo mantiene una ruta de trabajo basada en la cercanía con la ciudadanía, la inversión y los programas sociales.

Es momento que nos una lo que podemos hacer por las familias esforzadas, trabajadoras y emprendedoras y que su bienestar sea siempre la medida de nuestros acuerdos. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El balance presentado también incluyó un llamado a mantener la coordinación con otros órdenes de gobierno para impulsar proyectos de infraestructura, seguridad y desarrollo económico en el municipio.