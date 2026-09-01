El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Andrés Mijes, destacó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un ejemplo de honestidad y resultados, luego de presenciar su Segundo Informe de Gobierno junto a más de 500 ciudadanos.

Durante el encuentro, Mijes señaló que la presidenta demuestra que, con planeación, honestidad y resultados, es posible transformar México y destacó los avances presentados durante el informe.

Andrés Mijes respalda el Plan México para Nuevo León

A invitación de vecinos, el también alcalde de Escobedo acudió a un centro de eventos del área metropolitana para seguir la transmisión del informe y conocer los avances de las políticas impulsadas por el Gobierno de México.

Mijes afirmó que el norte del país es “Claudista” y sostuvo que la 4T Norteña encuentra en el Plan México una ruta para impulsar el desarrollo regional.

En ese sentido, consideró fundamental que los beneficios del programa lleguen a todo Nuevo León y se traduzcan en mayor inversión, crecimiento y bienestar para las familias.

El aspirante también contrastó el proyecto federal con la administración estatal y señaló que, mientras Claudia Sheinbaum cuenta con un plan y una visión clara, el Gobierno de Nuevo León ha optado, desde su perspectiva, por la improvisación.

Andrés Mijes cuestiona al Gobierno de Nuevo León por falta de rumbo

Andrés Mijes expresó ante los ciudadanos la importancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum conozca el respaldo de las familias del norte de México y afirmó que el trabajo territorial está con ella.

Asimismo, sostuvo que Nuevo León debe dejar atrás el “modo no”, al considerar que esta postura ha limitado el desarrollo de la entidad durante los últimos años.

Finalmente, llamó a recuperar la grandeza de Nuevo León mediante una visión enfocada en el desarrollo, la inversión y el bienestar de las familias.