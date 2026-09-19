El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, visitó este sábado el área donde se construye el Puente La Unidad, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, como parte de su denominado “Antitour”, desde donde cuestionó la falta de avances visibles en la obra.

Durante el recorrido, el alcalde de Escobedo, señaló que no encontró personal trabajando en el sitio y colocó un “Monumento a la Corrupción e Ineficiencia” como símbolo de las obras que, desde su perspectiva, son anunciadas por el Gobierno estatal pero no se concluyen.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, afirmó que el Puente La Unidad fue anunciado desde hace más de un mes y que, durante su visita, no observó avances visibles.

He descubierto algo en este Antitour: donde llegamos nosotros, después llega el Gobierno a jalar. Así que hoy dejamos en Cadereyta dos recuerditos: la piñata y el cronómetro. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes lleva a Cadereyta su “Antitour”. (cortesía )

Andrés Mijes cuestiona retrasos en Puente La Unidad

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, colocó un reloj en el sitio de la obra y señaló que comenzaría a contabilizar el tiempo que tardan los trabajos en iniciar, según su planteamiento.

Hoy ponemos el reloj en cero para ver cuánto tardan en arrancar lo que ya dijeron que había arrancado. Tic, tac, Gobernador. Póngase a jalar. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

De acuerdo con el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, la falta de resultados en esta infraestructura mantiene a habitantes de comunidades aledañas sin un acceso que consideró digno desde hace más de 20 años.

Por ello, el Puente La Unidad fue incorporado simbólicamente al llamado “Monumento a la Corrupción e Ineficiencia”, con el que el alcalde busca visibilizar las demandas de habitantes que exigen avances en las obras públicas.

Andrés Mijes lleva a Cadereyta su “Antitour”. (cortesía )

Andrés Mijes plantea coordinación con la visión del Plan México

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, también señaló que Nuevo León tiene una oportunidad para alinearse con la visión de transformación impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El alcalde de Escobedo hizo referencia al Plan México y señaló que contempla objetivos relacionados con el fortalecimiento de infraestructura, el impulso a la inversión, la generación de empleos y la búsqueda de beneficios para las familias.

Advirtió que Cadereyta no será el último punto que visitará como parte de su “Antitour” y recordó que previamente ha señalado otras obras inconclusas, proyectos abandonados y necesidades que, según sus declaraciones, permanecen sin respuesta.