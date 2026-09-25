El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional por Morena, Andrés Mijes, lanzó un llamado a la población y a los sectores industrial y comercial para, según planteó, poner un alto al llamado “Cártel de la Corrupción”, término que utilizó para referirse a presuntas prácticas de corrupción vinculadas con el Gobierno Estatal de Nuevo León.

El aspirante sostuvo que, de acuerdo con su planteamiento, este grupo habría utilizado el poder para extraer recursos, acumular riqueza y ampliar su control político desde el Palacio de Cantera.

El aspirante morenista afirmó que las prácticas que señala no se limitarían al Gobierno de Nuevo León, sino que, según su acusación, también alcanzarían instituciones públicas, iniciativa privada, instituciones educativas como la UANL y partidos políticos locales.

El aspirante Andrés Mijes sostuvo que Nuevo León no debe permitir que un grupo, según sus palabras, busque afectar los patrimonios construidos por las familias trabajadoras de la entidad durante generaciones.

Es un cártel que se burla de Nuevo León. La gran contradicción es que Nuevo León construyó sus grandes patrimonios trabajando durante generaciones y hoy una camarilla pretende construir el suyo desde el poder en unos cuantos años.

Mijes plantea una transformación para Nuevo León

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional por Morena, Andrés Mijes lo calificó como una situación preocupante. Señaló que el modelo de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum representa, desde su perspectiva, una alternativa para la entidad.

Sostuvo que Nuevo León necesita instituciones fuertes y transparentes, además de estructuras públicas enfocadas en atender a la ciudadanía y no en proteger intereses particulares.

Nuevo León no necesita un gobierno que extraiga su riqueza. Nuevo León merece un gobierno que la genere, la multiplique y la comparta, por ello temas dos tareas una es el liberar a las instituciones del Cártel de Samuel y reconstruir la alianza de desarrollo entre Nuevo León y México con la 4TNorteña, para así tener una Transformación que sí le vaya a Nuevo León. Andrés Mijes, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación también llamó a cerrar el paso, según su planteamiento, a cualquier proyecto político basado en el control de las instituciones y en el uso del poder para beneficiar a determinados grupos.