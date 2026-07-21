Andrés Mijes realizó recorridos por municipios del norte, sur, la región citrícola y el área metropolitana de Nuevo León, donde sostuvo encuentros con la ciudadanía para conocer los principales retos y necesidades de la población.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional afirmó que durante sus visitas encontró una demanda constante: contar con autoridades cercanas, que escuchen, cumplan sus compromisos y atiendan los problemas reales de las comunidades.

Andrés Mijes impulsa una visión de gobierno basada en el Plan México

Andrés Mijes señaló que la llamada 4T Norteña busca consolidar un proyecto alineado con los principios del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo una visión de gobierno cercana a la ciudadanía.

Durante sus encuentros, destacó que la prioridad debe ser generar resultados y atender las necesidades de la población, más allá de la presencia pública o la percepción en redes sociales.

Asimismo, mencionó que mantiene una postura de respeto hacia la administración estatal actual; sin embargo, aseguró que en sus recorridos ha recogido diversas inquietudes ciudadanas relacionadas con la falta de atención y comunicación entre autoridades y población.

Andrés Mijes destaca la importancia de un gobierno que escuche a la ciudadanía. (Cortesía)

Ante este panorama, Mijes llamó a construir un modelo de gobierno donde las decisiones se tomen con participación ciudadana, fortaleciendo el diálogo y dejando atrás cualquier forma de indiferencia.

El aspirante ha visitado municipios como Doctor Arroyo, Aramberri, Galeana, Anáhuac, Lampazos, Apodaca, Salinas Victoria, Mina, Hidalgo y Villaldama, entre otros, y continuará con recorridos por más regiones de Nuevo León.