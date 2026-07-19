Andrés Mijes recorrió municipios de la zona norte de Nuevo León, donde sostuvo encuentros con habitantes que le solicitaron impulsar el desarrollo de la región y atender rezagos en infraestructura, salud, empleo y apoyo al campo.

Durante su gira por Anáhuac, Lampazos y Villaldama, el aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional dialogó con comerciantes, productores y residentes para conocer las principales necesidades de las comunidades fronterizas.

La jornada comenzó en un mercado rodante instalado en el cruce de las calles Río Lerma y Alfonso Martínez Domínguez, donde conversó con vendedores y clientes sobre la situación económica y social que enfrenta la región.

Andrés Mijes plantea convertir la frontera norte en una región de desarrollo

En reuniones con habitantes, Mijes aseguró que la zona norte de Nuevo León tiene un importante potencial económico, pero enfrenta rezagos en infraestructura, servicios de salud, apoyo al campo y generación de empleos.

Asimismo, señaló que, mientras el Gobierno estatal ha dejado de atender esta región, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha considerado al norte del estado como una prioridad dentro del Plan México, por lo que llamó a impulsar proyectos que permitan traducir ese potencial en beneficios para las familias.

El aspirante afirmó que la frontera norte no debe seguir siendo únicamente un lugar de paso, sino una región que atraiga inversión, genere empleos y promueva el desarrollo con prosperidad para quienes habitan y producen en esa zona del estado.

Andrés Mijes plantea impulsar la frontera norte de Nuevo León. (Cortesía)

Andrés Mijes recorre Villaldama y dialoga con comerciantes locales

Como parte de su gira, Andrés Mijes visitó Villaldama, donde recorrió la panadería Gloria, reconocida por la elaboración de pan tradicional, y conversó con comerciantes, quienes solicitaron mayor promoción para los negocios locales y más atención a las necesidades del municipio.

Con este recorrido, Mijes suma visitas a la zona norte, la región citrícola, el sur del estado, así como a diversos municipios rurales y del área metropolitana de Nuevo León, como parte de sus encuentros con distintos sectores de la población.