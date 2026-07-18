Los aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Andrés Mijes y Judith Díaz, encabezaron una asamblea informativa en la colonia Bosques Real, en Apodaca, donde hicieron un llamado a la unidad para construir, junto con la ciudadanía y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un mejor futuro para Nuevo León.

Durante el encuentro, ambos señalaron que Apodaca contribuye de manera importante al desarrollo del país y consideraron que es momento de fortalecer el bienestar, la infraestructura, la seguridad y las oportunidades para las familias del estado.

Andrés Mijes plantea una transformación basada en resultados

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Andrés Mijes, afirmó que Nuevo León requiere un proyecto sustentado en la unidad, la coordinación y los resultados, además de impulsar que la inversión se traduzca en empleo, bienestar y mejor calidad de vida para la población.

Que gobernar es cosa seria. Y que mentir es traición. Que mentir desde el poder es cobardía. No se vale que nos eche mentiras. Lamentablemente, tenemos un gobierno que no está a la altura de las circunstancias [...] Por eso debe de llegar la Cuarta Transformación a Nuevo León. Por eso estamos trabajando juntos, vamos a trabajar todos de la mano para que la Cuarta Transformación llegue a Nuevo León. Andrés Mijes, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional

Andrés Mijes y Judith Díaz llaman a la unidad desde Apodaca para fortalecer la Transformación. (cortesía)

Judith Díaz llama a fortalecer el humanismo político

La aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Judith Díaz, sostuvo que es momento de impulsar una forma de gobierno basada en el humanismo político y enfocada en el bienestar de la ciudadanía.

Hoy necesitamos a alguien que venga con cordura a gobernar, pero también con humanismo político, que ponga en el centro de todo al ciudadano. Judith Díaz, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional

Al concluir la asamblea, Andrés Mijes y Judith Díaz reiteraron que continuarán recorriendo los municipios de Nuevo León para escuchar a la ciudadanía y fortalecer la unidad del movimiento.