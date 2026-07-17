Andrés Mijes presentó una serie de denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para solicitar una revisión exhaustiva de los recursos públicos destinados a obras de infraestructura y proyectos emblemáticos del actual Gobierno de Nuevo León.

El también alcalde de Escobedo señaló que su solicitud busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo del dinero público, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos estatales.

Durante su posicionamiento de este viernes 17 de julio, Mijes afirmó que decidió acudir personalmente a la ASE para rendir cuentas y respaldar su postura con hechos.

El que nada debe, nada teme, por eso no vine a pedir un amparo; vine a pedir auditorías. Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila y la autoridad moral para exigir que se revise hasta el último peso del dinero público. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo con licencia.

Andrés Mijes pide revisar recursos destinados a obras estratégicas de Nuevo León

Entre las solicitudes presentadas, Andrés Mijes pidió que la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo los procedimientos necesarios para esclarecer el manejo de los recursos destinados al Distribuidor Vial Triángulo Norte.

Asimismo, solicitó que las revisiones se extiendan a otros proyectos financiados con recursos públicos, entre ellos las obras del Metro, la Carretera Interserrana, el Impuesto Verde, los recursos destinados al Mundial 2026 y la Red Estatal de Autopistas.

El alcalde subrayó que, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el dinero del pueblo es sagrado, por lo que la confianza ciudadana se fortalece cuando las autoridades actúan con transparencia y dan la cara.

Finalmente, aseguró que su postura no responde a una confrontación política, sino a una exigencia ciudadana de rendición de cuentas y al interés de garantizar el correcto manejo de los recursos públicos en beneficio de Nuevo León.