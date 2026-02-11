El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2026, donde presentó la “4T Norteña” como un modelo de éxito para el desarrollo empresarial.

Durante el evento organizado por Coparmex en la Ciudad de México, el edil destacó que la implementación de políticas innovadoras ha permitido que Escobedo se consolide como un referente de crecimiento económico.

Andrés Mijes destaca digitalización y simplificación de trámites en Escobedo

El alcalde subrayó que la eliminación de trámites burocráticos y la modernización de procesos han generado un entorno de certeza para empresas internacionales y emprendimientos locales.

Como invitado especial, Mijes recorrió el módulo del Distrito Industrial y Logístico instalado en la FIIE, acompañado por directivos de Coparmex.

Ahí explicó que herramientas como el Permiso a la Confianza y el sistema en línea de trámites de Desarrollo Urbano han permitido posicionar a Escobedo como un destino estratégico para la inversión.

Todas las empresas se están instalando en Escobedo porque tenemos políticas públicas innovadoras, con trámites muy sencillos y la certeza de un Distrito Industrial y Logístico que tiene bien clasificados los usos de suelo. Eso nos ha dado ese boom. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

La inauguración del evento estuvo encabezada por Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex; Pedro Estrella, vicepresidente del organismo; y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Escobedo se consolida como imán de inversión: Andrés Mijes presenta modelo en CDMX (Cortesía)

Escobedo atrae empresas internacionales con modelo de 4T Norteña

Andrés Mijes señaló que la eficiencia gubernamental ha permitido que empresas de talla internacional confíen en Escobedo para el desarrollo y expansión de sus proyectos, entre ellas:

Seojin Mobility

Costco

Canada City Center

Mercado Libre

Walmart

Amazon

El alcalde precisó que esta dinámica ha fortalecido las finanzas municipales, mantiene un flujo constante de inversiones y genera beneficios directos para la ciudadanía.

Asimismo, destacó que en Escobedo, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la economía es primero, y que a través del Capitalismo Social Norteño se impulsa un crecimiento que se traduce en mayor bienestar para la población.

Con resultados medibles y una visión clara de futuro, Escobedo consolida la 4T Norteña como un modelo que transforma la inversión en desarrollo social, demostrando que cuando el gobierno facilita, digitaliza y genera confianza, el crecimiento se multiplica y llega a las familias.