El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en la Mesa de Diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el dinero del Pueblo”, donde aseguró que la fiscalización es clave para gobernar con orden, honestidad y sentido moral.

Mijes defiende la rendición de cuentas como base del buen gobierno

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el auditor superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, y la diputada local, Grecia Benavides; donde destacó la importancia de consolidar una ética con una administración transparente.

Andrés Mijes afirma que fiscalizar no es persecución, sino certeza y orden en el gobierno (Cortesía)

Asimismo, aseguró que hablar de la fiscalización y rendición de cuentas implica reflexionar sobre el tipo de gobierno que se requiere construir en Nuevo León, y en todo el país, así como sobre el sentido moral con que deben conducirse las autoridades.

El mandatario señaló que, como se ha impulsado desde la llamada 4T Norteña, alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscalización no representa un freno al desarrollo, sino un pilar que permite que el crecimiento económico se traduzca en beneficios reales para la población.

“Desde la 4T Norteña estamos convencidos de que la fiscalización no es un obstáculo para la transformación: es su columna vertebral. Solo así el crecimiento puede traducirse en empleo, la recaudación en servicios y la confianza en un futuro más sólido. La fiscalización, bien entendida, no es persecución ni desconfianza. Es certeza, es orden y es una expresión de responsabilidad ética” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Además, aseguró que un gobierno que acepta ser fiscalizado reconoce que el dinero público pertenece a la ciudadanía y que el ejercicio del poder solo se justifica cuando se realiza con límites, reglas y total transparencia.

Andrés Mijes afirma que fiscalizar no es persecución, sino certeza y orden en el gobierno (Cortesía)

Finalmente, Andrés Mijes destacó que en Escobedo el fortalecimiento de los controles financieros, la modernización administrativa y el orden en las finanzas públicas no frenaron el desarrollo municipal, sino que lo aceleraron y sentaron bases más sólidas para un crecimiento sostenible a largo plazo.