El municipio de Escobedo continúa posicionándose como uno de los principales motores económicos de la Zona Metropolitana de Monterrey, al consolidar un entorno favorable para la inversión nacional e internacional bajo el modelo de la 4T Norteña, impulsado por el alcalde Andrés Mijes.

El mandatario encabezó la inauguración de la tercera sucursal de Carl’s Jr. en el municipio y la segunda tienda de Mi Súper Dollar General, proyectos que fortalecerán la actividad económica y la generación de empleos tanto en la zona centro como en el norponiente de la ciudad.

Modelo de la 4T Norteña impulsa llegada de empresas a Escobedo

Durante el evento, Mijes subrayó que la llegada de estas empresas no es producto de la casualidad, sino del trabajo sostenido para construir un entorno de orden administrativo, seguridad pública y certidumbre regulatoria, factores que hoy colocan a Escobedo como un destino atractivo para la inversión.

Escobedo se consolida como uno de los principales polos de inversión de Nuevo León (Cortesía)

Asimismo, explicó que políticas innovadoras como el Permiso a la Confianza, junto con la digitalización de trámites y procesos administrativos ágiles, han sido clave para que empresas de talla internacional como Costco, Seojin, Mercado Libre y Amazon elijan a Escobedo como punto estratégico para su expansión.

Mijes agregó que un entorno bien gobernado se traduce directamente en mayor consumo, más clientes y un incremento sostenido de la actividad económica, beneficiando tanto a inversionistas como a la población local.

Finalmente, señaló que esta estrategia está alineada con el rumbo nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente con su enfoque de Crecimiento Equitativo, que busca desarrollo económico con justicia social.