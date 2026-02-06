Andrés Mijes encabezó la inauguración de la reconstrucción integral del pavimento de la calle Gerónimo Treviño y la rehabilitación de la plaza pública de la colonia Felipe Carrillo el 5 de febrero de 2026.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas obras no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

Hoy no venimos solo a inaugurar una calle. Venimos a entregar tiempo, a ordenar la vida diaria y a mejorar la forma en que convivimos como comunidad. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Escobedo se transforma con obras públicas y espacios recreativos impulsados por Andrés Mijes

Como parte de la intervención, la plaza pública ubicada sobre la calle Gerónimo Treviño fue rehabilitada mediante labores intensivas de limpieza por parte del personal de Servicios Públicos, con el retiro de más de 100 toneladas de basura y escombro que obstruían el acceso al área.

Además, se realizó la remodelación total del paso peatonal y la pavimentación de 660 metros cuadrados, con trabajos tanto en la vialidad como en las banquetas, lo que permite traslados más seguros y accesibles para las y los vecinos.

Con estas acciones, el espacio público ofrece ahora mejores condiciones de seguridad y funcionalidad para la convivencia familiar y el uso comunitario.

Andrés Mijes impulsa obras de bienestar en la colonia Felipe Carrillo, Escobedo. (Cortesía )

Finalmente, Andrés Mijes reiteró que el modelo de la 4T Norteña permite una inversión eficiente, con obras que se concluyen y colonias que avanzan hacia mejores condiciones para la vida diaria y el fortalecimiento de la actividad económica.

El alcalde subrayó que estas acciones están alineadas con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado que el desarrollo verdadero es aquel que impulsa el crecimiento equitativo y genera mayores oportunidades para las familias.

La ceremonia contó con la participación de vecinas y vecinos de la colonia Felipe Carrillo, quienes ahora disponen de un entorno renovado y espacios adecuados para el sano desarrollo comunitario.