El influencer Brayan Zariñán fue señalado por presunto abuso sexual ocurrido durante un servicio en un spa de la CDMX; la trabajadora del establecimiento ya habría impuesto una denuncia formal.

Brayan Zariñán alcanzó la fama creando contenido de entretenimiento para redes sociales, aunque también es muy conocido por su participación, junto a su hermano Brandon Zariñán, en reality shows.

Señalan a Brayan Zariñán por presunto abuso sexual

Trascendió en redes que el influencer mexicano Brayan Zariñán había sido denunciado ante la Fiscalía de la CDMX por el presunto abuso sexual en contra de una empleada de un spa.

Influencer Brayan Zariñán es señalado por presunto abuso sexual (Redes sociales)

El caso del influencer Brayan Zariñán se viralizó luego de que C4 Jiménez difundiera la denuncia presentada por la presunta víctima. Autoridades no han confirmado o desmentido el hecho.

La información señala que Brayan Zariñán acudió al spa y solicitó el servicio de la empleada, pero intentó abusar de ella. Se habría disculpado y aclarado que se trataba de un malentendido.

A través de un comunicado, el equipo de Brayan Zariñán negó que exista una denuncia en su contra por abuso sexual. Según él, no ha sido notificado o solicitado por el Ministerio Público.

El equipo del influencer calificó como “falsa” la información sobre una supuesta situación legal en su contra y afirmó que las publicaciones difundidas por el periodista Carlos Jiménez “no tienen ninguna sustentabilidad”.

Influencer Brayan Zariñán es señalado por presunto abuso sexual (Redes sociales)

En el mismo comunicado, la representación de Brayan Zariñán manifestó su disposición para atender a los medios de comunicación y resolver dudas sobre el caso, reiterando que el presunto abuso sexual es falso.