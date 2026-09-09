La tesis del título de este artículo es lo que sensatamente puede concluirse de la muy extraña encuesta del Grupo Reforma, es decir, de El Norte de Monterrey, que también publica en su página de internet el diario Reforma de la Ciudad de México.

Hay otra conclusión razonable: Morena está en la pelea en Nuevo León y no sería una sorpresa que superara a MC y se emparejara con el PRI.

¿Por qué extraña la encuesta referida? Porque plantea un escenario ya descartado: el de que el PAN y el PRI competirán por separado en las elecciones de gobernador o gobernadora del próximo año. Dice El Norte que sin Luis Donaldo Colosio Riojas y sin la alianza o la coalición PRIAN, Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ganaría Nuevo León para Movimiento Ciudadano.

Y sí, en sus números Mariana Rodríguez tiene 36%, Adrián de la Garza 24% y Carlos de la Fuente, por el PAN, 12%. Repito: Mariana Rodríguez 36% como candidata de Movimiento Ciudadano, Adrián de la Garza 24% como candidato del PRI, Carlos de la Fuente 12% como candidato del PAN y Waldo Fernández 24% como candidato de Morena.

Después hacen otro escenario sin Mariana, pero curiosamente poniendo a Adrián de la Garza —que es priista y siempre lo ha sido— ahora en este segundo escenario ya no como candidato del PRI, sino del PAN, y aquí gana Adrián. Como candidato panista, Adrián tendría 34%, Clara Luz Flores como candidata de Morena 26%, Ildefonso Guajardo como candidato del PRI 8% y Mike Flores como candidato de Movimiento Ciudadano 24%.

No dudo que en esos careos así sean las cosas. Me pregunto qué pasa, quién gana la elección con Adrián de la Garza como candidato del PRI y del PAN, que es lo que va a ocurrir ya sea en alianza o en coalición. Reforma y El Norte no lo dicen. Raro, ¿no? Imposible ignorar tal escenario porque ya están de acuerdo el PAN y el PRI en Nuevo León, y Adrián de la Garza será candidato en la casilla del PRI y también aparecerá en la boleta en la casilla del PAN.

¿Por qué no hicieron tal careo en El Norte de Monterrey y en Reforma de la Ciudad de México —supongo que la encuesta también se publica en Mural de Guadalajara, el tercer diario de Grupo Reforma—? ¿Por qué no plantearon el único escenario correcto? No lo sé. Quizá lo harán mañana este careo. Por lo pronto, solo puede decirse, a juzgar por los datos de la curiosa encuesta, que Adrián de la Garza como candidato del PRI y del PAN ganaría abiertamente. Eso sugieren los números. Le ganaría a Mariana Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, y también a quien vaya por Morena: a Clara Luz, Waldo, Tatiana.

Es curioso: Clara Luz, con Adrián de la Garza como candidato del PAN en estos careos, se queda en segundo lugar; pero Waldo empata a Adrián en el careo en el que Adrián va solo como candidato del PRI. Es extraño.

Yo pienso que, como candidato del PRI y del PAN, muy probablemente Adrián de la Garza ganará. Y pudiera Mariana Rodríguez, o inclusive Luis Donaldo Colosio si decidiera dejar su locura de ir a Sonora y competir por Nuevo León... pudiera Movimiento Ciudadano, tanto con Mariana como con Luis Donaldo, quizá bajar a tercer lugar y dejar la pelea solo entre el PRIAN con Adrián de la Garza, y Morena, ya sea con Clara Luz, con Waldo, con Tatiana Clouthier o con Andrés Mijes, con cualquiera de ellos.

Movimiento Ciudadano vive malos momentos. En la reciente visita de la presidenta Sheinbaum a Nuevo León al gobernador Samuel García le publicaron un desplegado durísimo el Congreso del Estado; los gobiernos municipales de San Nicolás, Santiago, Sabinas, Monterrey, Dr. González, Anáhuac, García, Santa Catarina, Bustamante, Dr. Arroyo, Parás, Los Ramones, Agualeguas, Allende; el PAN, el PRI, lo que queda del PRD en Nuevo León, la legislatura priista y otras instituciones, en un desplegado durísimo.

Morena no lo firmó porque no invitaron al partido de izquierda, pero Morena, en la misma visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dejó caer también muy fuerte contra el gobernador Samuel García.

Es decir, no entiendo la intención de El Norte de publicar encuestas tan raras con un escenario imposible: que Adrián sea candidato solo del PRI o solo del PAN (es más que ridículo que sea candidato del PAN cuando es priista de toda la vida). Además, está pactado que irán juntos el PRI y el PAN, lo que yo creo que convierte a Adrián en el favorito. Y después de leer el desplegado que menciono, pues yo pensaría que está todo hecho para una derrota de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, para una victoria probable del PRI y el PAN con Adrián de la Garza, y con Morena presionando fuertemente por la victoria tanto con Clara Luz Flores como con Waldo Fernández, o con Tatiana Clouthier o incluso con Andrés Mijes.

El desplegado citado fue un pronunciamiento sumamente crítico hacia la gestión del gobernador Samuel García. Más allá de eso, muestra un frente unido de la oposición del PRIAN y de las alcaldías ante el gobierno estatal. Morena no formó parte del desplegado, pero claramente coincide con lo que dice.

No le veo posibilidades, la verdad de las cosas, a Mariana Rodríguez. La gente no quiere nepotismo: que el gobernador deje a su esposa en Nuevo León. En San Luis Potosí las cosas se anuncian distintas: parece inevitable que gane la gubernatura Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo. Quizá el Partido Verde ha hecho mejor la tarea en SLP que MC en NL. No lo dudo.