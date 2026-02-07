Con el inicio de la construcción del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) “Escudo Olmeca”, el Gobierno de Tabasco responde a una urgencia histórica en materia de seguridad, al dotar al estado de una herramienta clave para fortalecer la investigación del delito, la procuración de justicia y la coordinación interinstitucional.

El proyecto, impulsado por el gobernador Javier May Rodríguez, posiciona a Tabasco como referente nacional en seguridad pública, al incorporar tecnología de última generación que permitirá mejorar la capacidad de monitoreo, análisis y respuesta ante emergencias 24/7.

Escudo Olmeca fortalece la investigación y la procuración de justicia en Tabasco

El titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, destacó que la implementación de este centro de control representa un avance sustancial en los procesos de investigación criminal; asimismo, subrayó que el uso de herramientas tecnológicas de alto nivel contribuye de manera directa a una justicia más eficaz.

“Importante el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado; me parece que es a la vanguardia y que va a cubrir las necesidades de la seguridad pública y ayudará a la procuración de justicia y a la justicia” Óscar Tonatiuh Vázquez, titular de la Fiscalía General del Estado

Desde el pasado 3 de febrero, Tabasco se convirtió en el segundo estado del país en contar con un centro de control de alto nivel, diseñado para mejorar la coordinación entre corporaciones de seguridad, optimizar el flujo de información y garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante situaciones de riesgo.

Por otra parte, el presidente municipal de Nacajuca, Roberto Ocaña Leyva, señaló que la nueva infraestructura era necesaria y urgente, ya que permitirá fortalecer la estrategia de seguridad que se desarrolla de manera conjunta entre el gobierno estatal y municipal.

El delegado de la Fiscalía General de la República, Martín Rivera Cisneros, destacó que el “Escudo Olmeca” no solo fortalece la coordinación entre las distintas instituciones de justicia, sino que también forma parte del compromiso del gobernador Javier May para atender las causas de la violencia y avanzar en la construcción de la paz.

El C5 ‘Escudo Olmeca’ concentrará infraestructura moderna, tecnología de punta y personal especializado para anticipar, advertir y atender incidentes, permitiendo el despliegue inmediato de la SSPC, Defensa, Guardia Nacional, FGE, servicios de emergencia y Cruz Roja, en beneficio de las familias tabasqueñas.