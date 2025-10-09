La nueva ruta aérea que conectará a Durango con Guadalajara promete ser un importante impulso para la promoción turística del estado y la atracción de visitantes, al abrir nuevas oportunidades de conexión tanto a nivel nacional como internacional.

Se prevé que los vuelos inicien el 3 de noviembre, con salidas de Durango a Guadalajara a las 7:00 a.m. y de Guadalajara a Durango a las 5:00 p.m., los lunes, miércoles y viernes, con tarifas accesibles para quienes viajen por negocios, estudios o descanso.

Impulso para el sector turístico de Durango

Para Karina Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la nueva ruta llega en un momento clave, ya que permitirá conectar con más estados y abrir oportunidades en sectores como el turismo de negocios, convenciones, turismo médico y académico.

Nueva ruta aérea Durango-Guadalajara impulsará el turismo. (Cortesía)

Por su parte, Argelia Hernández, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Estado (AAVyTED), celebró la puesta en marcha de esta conexión:

Estamos más que satisfechos, era algo muy esperado para activar el turismo y la economía, incluso viajaremos en el primer vuelo para promover a Durango. Argelia Hernández

A su vez, Gina Rivas Díaz, vocal de AMAV Nacional Zona Noroeste, destacó la proyección internacional que traerá consigo esta nueva ruta:

Con esta conexión será más sencillo movernos dentro del país y facilitar la llegada de paisanos desde Estados Unidos a través de Guadalajara, un hub con gran número de vuelos internacionales. Gina Rivas Díaz

El sector turístico coincidió en que esta nueva ruta fortalecerá la competitividad de Durango y contribuirá al crecimiento económico y posicionamiento del estado como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.