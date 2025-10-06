El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reconoció el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para construir soluciones cercanas con las entidades y consolidar proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo regional.

El mandatario estatal reconoció que a un año de su gobierno, México avanza con estabilidad, coordinación y obras que reflejan una nueva etapa de trabajo conjunto entre el Gobierno Federal y los estados.

Esteban Villegas destaca las obras estratégicas en Durango

Esteban Villegas resalto proyectos como la Presa El Tunal II, que garantizará agua para los próximos 50 años, y la planta potabilizadora “Guadalupe Victoria”, ya en operación para mejorar la calidad del suministro a miles de habitantes.

Además, se suma el plan de redes de distribución de agua para la Región Lagunera, que fortalecerá el abasto en comunidades urbanas y rurales. Todas estas acciones forman parte de una política conjunta orientada a asegurar los recursos básicos para el desarrollo sostenible del estado.

Otro ejemplo del trabajo coordinado es el Programa Integral de Fortalecimiento Ganadero, presentado por la Presidenta Sheinbaum y el gobernador Villegas, con una inversión cercana a 700 millones de pesos.

El proyecto incluye la entrega de sementales bovinos, la creación de fondos para engorda y la instalación de centros integrales de producción de carne de alta calidad, priorizando a los pequeños productores y fortaleciendo la economía rural duranguense.

Durango, referente en desarrollo y bienestar

Durango fue seleccionado como uno de los primeros 15 Polos de Desarrollo dentro del Plan Nacional de Polos de Desarrollo del Bienestar, estrategia que busca detonar la economía regional, generar empleos y fortalecer la infraestructura productiva, consolidando al estado como un punto estratégico en la red nacional de desarrollo.

Asimismo, se consolida el respaldo federal a través de programas sociales que benefician a más de 830 mil duranguenses, con una inversión anual de 14 mil 299 millones de pesos en pensiones, becas, apoyos al campo y otros esquemas de bienestar.

Estos recursos fortalecen la economía familiar y contribuyen a mejorar la calidad de vida en los 39 municipios del estado.