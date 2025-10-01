Durango continúa dando pasos certeros, pues gracias a las estrategias del gobernador Esteban Villegas Villarreal, Volaris abrirá una nueva ruta aérea a Guadalajara, con el fin de fortalecer el crecimiento económico.

Volaris abre ruta Durango-Guadalajara

Elisa Haro Ruiz, secretaria de Turismo, y Nancy Galaviz, gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris, dieron a conocer que esta conexión aérea es gracias al trabajo conjunto del estado y la aerolínea.

Asimismo, detallaron que los vuelos comienzan el lunes 3 de noviembre, con salidas los lunes, miércoles y viernes: de Durango a Guadalajara a las 7:00 a.m., y de Guadalajara a Durango a las 5:00 p.m., asegurando que los precios serán justos y accesibles.

La funcionaria reconoció el trabajo de Volaris tras abrir este destino que será clave para agilizar viajes de estudios, negocios y descanso.

“A nombre del Gobernador, agradezco a la aerolínea por seguir confiando en Durango y apostarle al desarrollo turístico y económico del estado; es una aerolínea confiable” Elisa Haro Ruiz, secretaria de Turismo

Por su parte, Nancy Galaviz afirmó que esta nueva ruta traerá beneficios, recordando que la aerolínea cuenta con vuelos a 23 ciudades en diversas partes del mundo como Estados Unidos y Centroamérica.

Finalmente, Luis Gildardo Garduño Montaño, gerente administrativo del Aeropuerto Internacional de Durango, destacó que este nuevo vuelo favorecerá un mayor flujo de visitantes y abrirá la puerta a más destinos y una mayor conectividad aérea para llevar a Durango a un crecimiento en temas aéreos.