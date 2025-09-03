El estado de Durango vive un momento histórico gracias a las grandes obras de infraestructura emprendidas en su territorio y a políticas públicas que colocan a las familias en el centro de la toma de decisiones.

Así lo aseguró el gobernador Esteban Villegas al dar un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, donde destacó la próxima puesta en operación de la presa El Tunal II, un proyecto que será una realidad tras más de 70 años de espera.

Desde el paraje Tres Molinos, donde se construirá esta magna obra, el mandatario indicó que su gobierno se ocupa en garantizar el agua a las siguientes generaciones, quienes recordarán que fue en estos años cuando con decisión se atendió un problema muy añejo y al fin se le dio solución.

“Hoy nace un gigante después de mucho tiempo, y se los quiero decir: nadie nos va a parar; a partir de hoy Durango, para México y para el mundo, será referente" Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

El gobernador también reconoció al gobierno federal por apoyar este y otros proyectos de su administración, destacando que la presidenta Claudia Sheinbaum es una aliada de las y los duranguenses.

“Durango tiene en ella a una amiga que cree en nuestra tierra y en nuestro potencial” Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

Durango es un estado seguro y con rumbo: Esteban Villegas

Esteban Villegas cumplió con el ejercicio de rendición de cuentas acompañado por su esposa Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF estatal, a quien reconoció por su trabajo en favor de las personas más necesitadas de la entidad, y por ser pilar de su vida personal.

Acudió al evento en representación de la presidenta el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, y estuvieron presentes personalidades como el gobernador del vecino Coahuila, Manolo Jiménez, así como el ministro de la Embajada de China en México, Chen Daojiang.

Además, se dieron cita exgobernadores, representantes de los poderes del Estado, alcaldes, legisladores y sectores empresariales, académicos, sociales y religiosos.

En su discurso, Villegas Villarreal reconoció al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su estrecha colaboración en materia de seguridad que hacen de Durango una de las entidades más seguras del país.

“Si no fuera por ellos no estaríamos en los niveles que tenemos de seguridad” Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

Tras elogiar a las fuerzas armadas, señaló que México debe dejar atrás la división política y social, pues los enfrentamientos internos sólo causan desgaste; por el contrario, llamó a todos los actores de la sociedad a mostrar solidaridad y patriotismo para construir un mejor futuro.

Esteban Villegas también señaló que Durango se convierte en uno de los estados favoritos para las inversiones gracias a su ecosistema de negocios, ubicación estratégica y gran capital humano. Esto, a su vez, hace que las familias de Durango tengan cada vez mejores condiciones de vida.

Finalmente, reiteró su compromiso de gobernar con visión, humanismo y resultados, siempre acompañado de la sociedad. “Todos nosotros somos parte de este gigante que hoy está naciendo en Durango. ¡Que viva Durango, que viva México!”, concluyó.