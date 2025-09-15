Tras la supervisión del personal de APHIS-USDA y SENASICA en los Corrales de Engorda Su Karne Agroindustrial, Rancho Lucero y el punto de verificación e inspección federal Santa Clara, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció que el ganado del estado fue ratificado como libre de plagas y cumple con los protocolos sanitarios internacionales.

Esteban Villegas reafirma su compromiso de mantener a Durango libre del gusano barrenador

Esteban Villegas resaltó que este resultado garantiza exportaciones de calidad con el fin de proteger la economía de las familias que dependen de la actividad ganadera.

Durante la revisión, se constató que los lotes de ganado que cruzan por el puerto cumplan con los protocolos de inspección y trazabilidad, además de la documentación sanitaria requerida.

El ganado de Durango cumple con todas las normas sanitarias (Cortesía)

El estricto cumplimiento de estos protocolos permite que Durango fortalezca la confianza de los socios comerciales y se consolida como un referente nacional en la sanidad pecuaria.

Con esta certificación, el gobierno encabezado por Esteban Villegas Villarreal, en Durango, reafirma su compromiso en los corrales de engorda y puntos de inspección, lo que abre más oportunidades de exportación y garantiza la competitividad del sector en los mercados internacionales.