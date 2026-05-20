Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, negó categóricamente haber autorizado la presencia de agentes de la CIA de Estados Unidos en el operativo de la localidad del Pinal.

En entrevista con López-Dóriga, Maru Campos enfatizó que nunca dio una instrucción, ni conoció ni gestionó la participación de la CIA en Chihuahua, deslindándose del operativo.

“No lo conocí, no lo gestioné ni mucho menos lo autoricé”. Maru Campos

Maru Campos reitera que no sabía ni autorizó operativo con agentes de la CIA

La gobernadora Maru Campos rechazó conocer que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua, asegurando que ella se fue enterando de la información como se daba a conocer al público.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (@marucamposchih / Instagram)

Maru Campos aclaró que, si bien existe colaboración de agencias estadounidenses en Chihuahua, esta solo ha sido en intercambio de información y la CIA nunca ha formado parte de los acuerdos.

Asimismo, Maru Campos aseguró que los agentes extranjeros no operan en campo en territorio mexicano, pues todos los operativos son ejecutados por policías estatales o fuerzas federales mexicanas.

“Son intercambios de información que están debidamente notificados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno federal. Los agentes extranjeros nunca están operativamente en el estado ni en suelo mexicano”. Maru Campos

La gobernadora sostuvo que toda la colaboración con Estados Unidos ha estado debidamente sustentada en la ley y con el conocimiento del gobierno federal, que tiene la facultad exclusiva de acreditar la asistencia.

Cabe mencionar que el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), para comprobar si Maru Campos violó la soberanía de México.