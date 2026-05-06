El Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California confirmó que Vicente, niño de 3 años, murió tras sufrir un golpe de calor luego de que su madre lo olvidó en su auto.

“En cuanto a lesiones, el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos producidas por el calor en el que estuvo expuesto y se concluye como causa determinante de fallecimiento, golpe de calor” César Raúl González. Jefe de Semefo en Baja California

Sobre lo ocurrido, las autoridades del estado indicaron que la muerte del menor de edad se registró debido a que estuvo expuesto a temperaturas de hasta 40.5 grados.

Debido a los hechos, la madre de “Vicentito” fue detenida y la fiscalía de Baja California la acusa de homicidio, por lo que podría ser condenada a 15 años de cárcel.

Niño de 3 años murió por golpe de calor luego de que su madre lo olvidó en el auto

La noche del viernes 1 de mayo, cerca de las 8:30 de la noche, Roxana -de 40 años de edad- y su hijo Vicente -de 3 años- llegaron a una fiesta en el Fraccionamiento Verona de Mexicali, Baja California.

Luego de 3 horas en la reunión, Roxana y Vicente regresaron a su domicilio. La madre bajó de la camioneta y se dirigió a encender el boiler para bañar al menor.

Sin embargo, lo dejó en el portabebés dentro del vehículo, hecho del que no se percató, pues se fue a dormir creyendo que el niño ya estaba descansando en su propio cuarto.

Roxana despertó cerca de las 11:30 de la mañana del siguiente día, pero no buscó a Vicentito sino hasta las 12:30, cuando al no encontrarlo en su habitación, lo halló sin vida en la camioneta.

De acuerdo con las autoridades, el niño murió entre 9 y 10 de la mañana por un golpe de calor, cuando el termómetro marcaba 30 grados en la calle y unos 45 en la camioneta.

Madre del niño Vicente fue detenida por muerte de su hijo

Cerca de una hora mas tarde, agentes de la policía municipal llegaron a la vivienda de Roxana y tras encontrar al menor sin vida, los elementos locales detuvieron a la madre.

Sobre el caso, César Raúl González, jefe de Semefo de Baja California, informó que el médico legista concluyó que el niño presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos.

En tanto, la fiscalía estatal formuló la acusación de homicidio por omisión propia con dolo eventual, señalando que la madre no actuó para evitar el desenlace fatal de su hijo.

Calor (Edgar Jasso / Cuartoscuro)

El Ministerio Público anunció que solicitará una condena de 15 años de cárcel contra Roxana, argumentando responsabilidad directa en la muerte del menor por golpe de calor.