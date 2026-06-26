Nayarit hizo historia con la realización del Future Leaders in Tourism Summit 2026, un encuentro que reunió a más de 1,200 jóvenes, académicos, especialistas y autoridades vinculadas al sector turístico para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones que liderarán la industria de la hospitalidad

El evento se llevó a cabo en el Hotel Escuela Gran Nayar, en Nuevo Nayarit, y se convirtió en un referente para América Latina al enfocarse exclusivamente en la formación, reconocimiento y fortalecimiento del talento joven relacionado con el turismo.

Future Leaders in Tourism Summit 2026 posiciona a Nayarit como referente turístico

La realización del Future Leaders in Tourism Summit 2026 contó con el respaldo del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ha impulsado estrategias para consolidar al estado como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Además de fortalecer la promoción turística, el encuentro destacó la relevancia de apostar por la educación, la innovación y la formación de capital humano para garantizar el crecimiento sostenible del sector.

Durante la jornada participaron especialistas nacionales e internacionales, entre ellos la Directora de Vinculación Institucional de CENEVAL, Ana Paula Robles Sahagún; el Director de Análisis Regional de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), Víctor Hugo Alvarado de los Ángeles; y el Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, José Ángel Díaz Rebolledo.

Nayarit reunió a más de 1,200 jóvenes en el Future Leaders in Tourism Summit 2026. (cortesía)

ONU Turismo participa en encuentro internacional realizado en Nayarit

Uno de los momentos más relevantes del evento fue la participación de la Presidenta y CEO de CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, Maria Abellanet i Meya, quien compartió experiencias relacionadas con innovación educativa y formación turística.

Asimismo, la Especialista Senior de Proyectos de ONU Turismo, Michele Pitta, moderó una mesa de diálogo enfocada en el modelo Hotel-Escuela y las nuevas tendencias para el desarrollo de talento especializado en la industria.

El encuentro también integró la visión de instituciones educativas de Nayarit mediante la participación de rectores y directivos de universidades públicas que analizaron los desafíos y oportunidades para el crecimiento del turismo regional.

Como parte del Future Leaders in Tourism Summit 2026, se realizó una ceremonia de reconocimiento al talento emergente en la que fueron premiados 30 estudiantes universitarios seleccionados por sus instituciones educativas.

Los galardones fueron otorgados en las categorías de Excelencia Académica, Innovación y Emprendimiento, Proyectos Sostenibles y Responsabilidad Social, Liderazgo y Gestión del Talento y Visión Global y Análisis de Tendencias.

Este reconocimiento contó con el respaldo de ONU Turismo, la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), FONATUR y United Nations Academic Impact, fortaleciendo su relevancia dentro del sector.

Con la realización del Future Leaders in Tourism Summit 2026, Nayarit consolida su apuesta por la formación de nuevas generaciones, la innovación y el desarrollo sostenible, fortaleciendo su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de México y América Latina.