Nayarit se posicionó como la entidad con la menor incidencia de feminicidios en el país durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte, correspondiente al periodo de enero a junio de 2026, también señala que ningún municipio nayarita figura entre los de mayor incidencia nacional de este delito, resultado que refleja el comportamiento de este indicador en la entidad.

Miguel Ángel Navarro reafirma compromiso para prevenir la violencia contra las mujeres

Al referirse a estos resultados, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres continuará siendo una prioridad para su administración.

El mandatario estatal señaló que su gobierno mantendrá y fortalecerá las acciones de prevención, atención a víctimas y acceso a la justicia, con el objetivo de avanzar en la erradicación de la violencia de género en Nayarit.

Asimismo, indicó que los indicadores son resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención, aunque subrayó que ninguna cifra puede considerarse un logro cuando una mujer pierde la vida a causa de la violencia.

Navarro Quintero enfatizó que la única meta aceptable es que ninguna mujer sea víctima de violencia, por lo que reiteró el compromiso de mantener una estrategia permanente para fortalecer las políticas públicas orientadas a proteger a las mujeres y garantizar una atención oportuna a las víctimas.