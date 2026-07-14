El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, presidió la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad en la comunidad de El Naranjo, municipio de Acaponeta, con la participación de autoridades municipales y representantes de pueblos originarios para fortalecer la coordinación institucional en la zona norte del estado.

Durante el encuentro, el Gobernador de Nayarit destacó la importancia de realizar estas sesiones directamente en las comunidades para conocer de primera mano las necesidades de la población y fortalecer la presencia de las instituciones.

El gobernador reafirmó que la estrategia para la zona norte contempla seguridad y acciones de desarrollo social. (cortesía)

Miguel Ángel Navarro Quintero destaca atención directa en las comunidades

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló que la presencia de autoridades en territorio permite mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y atender de manera más efectiva las problemáticas específicas de cada región.

Venimos a enfrentar los problemas, no a platicarlos. Y, en ese sentido, venimos el día de hoy a una reunión más, en un lugar como muchos del estado y muchos del país, donde en ocasiones el riesgo debe ser minimizado con la presencia de las instituciones para poder garantizar, en un momento dado, la paz y la presencia de los habitantes dentro de sus comunidades. Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit

El mandatario agregó que el servicio público debe mantenerse cercano a la población y orientado a resolver las necesidades reales de las comunidades.

El gobernador reafirmó que la estrategia para la zona norte contempla seguridad y acciones de desarrollo social. (cortesía)

Seguridad en Nayarit se fortalecerá en la zona norte

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que continuará el reforzamiento de las corporaciones de seguridad en Nayarit, particularmente en la zona norte del estado, tras los hechos recientes registrados en la región.

Asimismo, indicó que las acciones de seguridad estarán acompañadas por una estrategia integral para fortalecer el bienestar de las familias y garantizar mejores condiciones de desarrollo para Nayarit.

El gobernador reafirmó que la estrategia para la zona norte contempla seguridad y acciones de desarrollo social. (cortesía)

Gobierno de Nayarit impulsará vivienda, salud e infraestructura

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que además de las medidas de seguridad se impulsarán acciones en materia de vivienda, educación, salud, movilidad e infraestructura para fortalecer la calidad de vida de las comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Nayarit busca consolidar una estrategia de atención integral que combine seguridad, desarrollo social y coordinación institucional en beneficio de las familias de la zona norte de Nayarit.