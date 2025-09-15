El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, inauguró el nuevo campo de golf Nauka, en Costa Canuva, municipio de Compostela, un proyecto que refuerza el compromiso del estado con el fomento del turismo y la atracción de inversiones. El evento contó con la presencia de su esposa, la doctora Beatriz Estrada Martínez, presidenta del Sistema DIF Nayarit.

El campo, llamado “Nauka” —palabra huichol que significa “cuatro”— hace referencia a los entornos naturales de la región: selva, acantilados volcánicos, estuario de manglares y playa. Este desarrollo turístico busca reforzar la posición de Nayarit como destino de clase mundial y atraer inversión nacional e internacional.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la relevancia del proyecto como ejemplo de confianza de los inversionistas:

“No ha sido fácil, ha sido muy difícil convencer a quien había que convencer para salir adelante, pero había que generar un ambiente adecuado para que el consorcio no tuviera inseguridad al invertir enormes cantidades de recursos económicos en Nayarit. No solamente en este desarrollo turístico, sino también en carreteras y en el aeropuerto” Miguel Ángel Navarro Quintero.

El gobernador subrayó además que el proyecto sentará un precedente a nivel nacional, al generar recursos que se destinarán a obras cercanas a la población, beneficiando tanto a los nayaritas que trabajen en la zona como a los visitantes que lleguen a disfrutar del lugar.

“Aquí vemos reflejado lo que es atrevimiento, innovación y responsabilidad, porque en este contexto se encuentran inversiones turísticas de altísimo nivel, de clase mundial, que no solo impactan al Pacífico mexicano, sino a todo el mundo. Será un lugar enormemente atractivo” Miguel Ángel Navarro Quintero.

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, durante la inauguración del campo de golf Nauka.

Impulso a la infraestructura y desarrollo de Nayarit

El presidente de Mota-Engil México, José Miguel Bejos, recordó que durante décadas la región costera de Nayarit permaneció en el olvido pese a su enorme potencial turístico, y destacó el papel del gobierno estatal para consolidar la infraestructura necesaria.

“Se necesitó que llegara un gobierno como el del doctor Miguel Ángel Navarro para acompañar y liderar este esfuerzo, y convencer a distintas autoridades, en especial al gobierno federal, de impulsar la terminación de todo lo que se había planteado hace muchos años en infraestructura. Nos parece que es momento de invertir, de creer en México, y sobre todo de creer e invertir en Nayarit” José Miguel Bejos

Durante la rueda de prensa que formó parte del evento inaugural, representantes del sector turístico y empresarial reiteraron que este tipo de proyectos colocan a Nayarit en la ruta de inversiones estratégicas de alcance global, fortaleciendo la posición del estado como destino turístico y de negocios de primer nivel.