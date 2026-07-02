De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), el inicio de la Copa Mundial 2026 comenzó a reflejar sus efectos en la economía mexicana, al generar una derrama económica superior a mil 200 millones de pesos en la Ciudad de México y su zona de influencia impulsada por el consumo registrado en hoteles, restaurantes, transporte y comercios.

El especialista en análisis económico y evaluación de políticas públicas, José Eduardo López Portillo señaló que este resultado confirmó el potencial del Mundial para convertirse en un motor de crecimiento para distintos sectores productivos. No obstante, también sostuvo que el verdadero impacto del torneo no debía limitarse a los ingresos obtenidos durante los encuentros, sino que tendría que evaluarse por los beneficios que pudiera dejar en el mediano y largo plazo

El Mundial 2026 México impulsa turismo, comercio y servicios, destaca José Eduardo López Portillo. (cortesía)

Proyecciones de CONCANACO SERVYTUR prevé derrama superior a los 65 millones de pesos

Las proyecciones de la CONCANACO SERVYTUR estimaron que la justa mundialista podría dejar una derrama económica superior a 65 mil millones de pesos, atraer a cerca de 5.5 millones de visitantes y generar alrededor de 12 mil empleos temporales en México.

Dichas condiciones el especialista en análisis económico y evaluación de políticas públicas, José Eduardo López Portillo, indicó que evidencian la magnitud de una oportunidad capaz de fortalecer el turismo, el comercio y los servicios en distintas regiones del país.

Destacó que uno de los principales legados del Mundial se encontró en aspectos como la infraestructura, la movilidad, la competitividad y la promoción internacional de México. El especialista en análisis económico y evaluación de políticas públicas, José Eduardo López Portillo, abundó en que cuando este tipo de inversiones se aprovechan de manera adecuada, los beneficios pueden mantenerse incluso después de la conclusión del evento deportivo.

El Mundial 2026 México impulsa turismo, comercio y servicios, destaca José Eduardo López Portillo. (cortesía)

Éxito económico depende de las micro, pequeñas y medianas empresas

Sin embargo, el especialista en análisis económico y evaluación de políticas públicas, José Eduardo López Portillo advirtió que el éxito económico del Mundial dependió de que los beneficios alcanzaran a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representaron una parte importante de la economía nacional. De lo contrario, la derrama económica habría podido concentrarse en unos cuantos sectores y reducir su efecto multiplicador.

También, el especialista en análisis económico y evaluación de políticas públicas, José Eduardo López Portillo, declaró que la Copa Mundial representó una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo económico del país y consideró que el principal desafío consistió en transformar la derrama económica generada por el torneo en crecimiento sostenido, nuevas inversiones y una mayor competitividad para México a largo plazo.