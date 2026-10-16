En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) reconoció el papel fundamental de las mujeres agaveras en el desarrollo del campo y destacó los desafíos pendientes para ampliar su participación en una de las cadenas productivas más representativas de México.

La organización reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas y acciones concretas que amplíen las oportunidades de desarrollo de las mujeres vinculadas con la producción de agave.

En sintonía con los objetivos de igualdad y desarrollo sostenible de Beijing+30, la CNIT señaló que las desigualdades en el acceso a la tierra, el financiamiento, la tecnología y los espacios de decisión siguen siendo retos para el sector.

La cámara indicó que fortalecer la participación femenina, es una cuestión de equidad y una condición para construir un campo más competitivo, incluyente y resiliente.

Mujeres agaveras (cortesía )

Agave Responsable Social ha beneficiado a 193 mujeres

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) las mujeres representan cerca del 40 por ciento de la fuerza laboral agrícola mundial, pero poseen apenas el 15 por ciento de las tierras.

Ante este panorama, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, en colaboración con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), impulsa el proyecto de certificación Agave Responsable Social (ARS).

Mediante esta iniciativa se ha brindado apoyo a 193 mujeres, equivalentes al 10.46 por ciento de las personas beneficiadas por el proyecto.

La CNIT reconoció que estas cifras representan un avance, aunque también evidencian el trabajo pendiente para reducir las brechas de género en el campo agavero.

Mujeres agaveras (cortesía )

Buscan ampliar las oportunidades de las mujeres en la industria tequilera

La organización destacó que la inclusión de las mujeres rurales no debe medirse únicamente por la cantidad de apoyos otorgados, sino también por la capacidad de generar condiciones que favorezcan su participación sostenida y su desarrollo dentro del sector.

En ese sentido, la experiencia del proyecto Agave Responsable Social constituye un punto de partida para fortalecer las acciones que permitan ampliar las oportunidades de las mujeres dedicadas a la producción de agave.

La CNIT subrayó que avanzar hacia una mayor igualdad requiere impulsar condiciones que faciliten su participación en la cadena productiva y en los espacios de decisión de la agroindustria.

El futuro del tequila también depende de que más mujeres tengan oportunidades para producirlo y formar parte de la industria tequilera en condiciones de igualdad, indicó la CNIT.